Алюминиевая Ассоциация приняла участие в деловом завтраке Российско-Корейского и Корейско-Российского делового и инвестиционного Совета в рамках ВЭФ-2018

Алюминиевая Ассоциация приняла участие в организованном Агентством стратегических инициатив деловом завтраке Российско-Корейского и Корейско-Российского делового и инвестиционного Совета, прошедшего в рамках Восточном экономическом форуме.

Меморандум о сотрудничестве между деловыми инвестиционными советами России и Республики Корея подписали 11 сентября на Восточном экономическом форуме руководители советов - директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян и председатель компании CJ Logistics Пак Гён Дэ.

Меморандум направлен на установление общих рамок сотрудничества между сторонами в целях расширения и укрепления деловых отношений Республики Корея и Российской Федерации. Стороны договорились обмениваться регулярно информацией о состоянии рынков и возможностях для бизнеса, способствующих развитию торговли и инвестиций между странами.

В документе говорится, что Агентство стратегических инициатив будет выполнять роль секретариата Российско-Корейского совета по делам бизнеса и инвестиций. Аналогичная роль в Корейско-Российском совете отводится Корейскому Агентству по содействию торговле и инвестициям и Корейской Торгово-промышленной палате.

"Мы смогли привлечь к работе совета более 100 российских компаний, из различных сфер экономики, руководителей регионов, представителей деловых объединений и институтов развития - чтобы рассматривать на площадке совета проекты, интересные как российской, так и корейской стороне. Это могут быть проекты как в области высоких технологий, так и в области медицины", - сказал Артем Аветисян.

Он также отметил, что российской стороне интересен не только бизнес-диалог двух стран, но и опыт Кореи в области упрощения процедур ведения бизнеса. В рейтинге всемирного банка Doing Business Республика Корея занимает 4 место.

"Мы очень заинтересованы в развитии сотрудничества между Россией и Кореей. Для нас важно достичь конкретных результатов от работы совета. Поэтому в рамках Восточного экономического форума мы провели первое совместное мероприятие с участием представителей российского и корейского бизнеса", - сказал президент Корейского Агентства по содействию торговли и инвестициям (KOTRA) Квон Пен О.

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, содействие привлечению иностранных инвестиций является одним из приоритетов обновлённой стратегии развития Агентства стратегических инициатив. Она отметила, что при реализации проектов в России корейские предприниматели могут всецело рассчитывать на поддержку АСИ, в частности, в преодолении возможных административных барьеров, установлении контактов с региональными органами власти и институтами поддержки бизнеса.

"У нас в стране крайне силён запрос на лучшие практики городского и территориального развития. Это касается как планирования пространственного развития в широком смысле, так и вопросов урбанизма и развития "умных" городов. Коллеги из государственной корпорации "Российские автомобильные дороги", в частности, говорили о своей заинтересованности в решениях для внедрения на дорогах России интеллектуальных транспортных систем", - подчеркнула она.

Светлана Чупшева также отметила, что вместе с корейскими инвестициями в Россию приходят передовые корейские технологии, которые так необходимы России для осуществления технологического прорыва.

"Высокотехнологичные корейские компании давно присутствуют в России в отраслях электроники, автомобилестроения и других. Фактически любое корейское производство в России – высокотехнологично. И в этом для нас ценность сотрудничества с Кореей. Надеемся, что традиции технологического сотрудничества наших стран будут продолжены в рамках реализуемых в России программ Национальной технологической инициативы и развития цифровой экономики", - сказала она.

Главный исполнительный директор корейской компании "Мэйн Инфо Систем" Пак Ик Хен отметил, что их компания готова сотрудничать с российским бизнесом в области искусственного интеллекта и беспилотного вождения. "Если соединить корейские технологии с российскими сенсорными разработками, то можно создать компанию – конкурента "Tesla", - сказал г-н Пак.

Ким Минсу, генеральный директор компании "Грит" предложил российским партнерам сотрудничество в области создания нового российского бренда, альтернативного известной на весь мир матрешке. А президент компании "Сэвон Марс" Хан Чан Юн видит сотрудничество с Россией в области лесной промышленности: "Лесная промышленность составляет 7% от ВВП Южной Кореи. Если использовать лесные ресурсы России, можно увеличить инвестиции в Россию с корейской стороны. Я мечтаю, чтобы у каждого человека в доме была мебель корейского производства".

О готовности финансировать российско-корейские совместные проекты сообщил исполняющий обязанности Председателя Правления ПАО КБ "Восточный" .

"Банк "Восточный" готов стать банком-партнером корейских финансовых институтов и корейского бизнеса в России. Мы готовы участвовать с корейскими финансовыми институтами в финансировании таких проектов на паритетных началах с использованием различных финансовых инструментов (торговое, предэкспортное финансирование, аккредитивная схема расчетов и т.п.), поддерживать интересы корейских инвесторов, российских экспортеров и импортеров, ведущих бизнес с Кореей. Например, на 1 рубль финансирования корейской стороны поддержать 1 рублем кредитных денег со стороны банка", - заявил Вячеслав Арутюнян.