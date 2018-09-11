Делегация "Ленэнерго" изучила опыт калининградской сетевой компании в области реализации цифровых проектов

Представители ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") посетили объекты АО "Янтарьэнерго" с целью знакомства с опытом компании по созданию цифрового района электрических сетей (РЭС). В состав делегации "Ленэнерго" вошли специалисты центра управления сетями (ЦУС) и департамента технологического развития и инноваций.

В ходе визита петербургские энергетики ознакомились с главным центром управления сетями и малой генерацией АО "Янтарьэнерго", где им представили работу Единой автоматизированной системы оперативно-технологического управления "ОЛИМП". Специалисты также посетили Мамоновский РЭС, Ушаковскую ВЭС и несколько подстанций компании. Кроме того, в рамках визита состоялась встреча специалистов ПАО "Ленэнерго" с представителями "Янтарьэнерго" и "Таврида Электрик".

Петербургские специалисты отметили, что опыт калининградских коллег очень полезен и будет учтен в дальнейшей работе ПАО "Ленэнерго" по цифровизации сетей.