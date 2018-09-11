Энергетики "Севкавказэнерго" ремонтируют ключевые питающие центры в республике

В рамках работ по повышению надежности и эффективности электросетевого комплекса Северной Осетии к осенне-зимнему периоду энергетики филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") выполнили текущий ремонт оборудования подстанции 110 кВ "Ардон".

Подстанция "Ардон" с двумя силовыми трансформаторами общей мощностью 26 МВА была введена в эксплуатацию в 1970 году. Это один из узловых питающих центров в республике. От этой ПС распределяется электроэнергия на подстанции 35 и 110 кВ, обеспечивающие электроэнергией Дигорский, Кировский и Ирафский районы. Энергообъект является источником электроснабжения для предприятий малого и среднего бизнеса, социально-бытовых, коммунальных объектов и жителей города Ардон, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий всего района.

В ходе проводимых работ хозяйственным способом, т.е. силами собственного ремонтного персонала Ардонской группы подстанций, энергетиками произведен текущий ремонт оборудования. Отремонтированы масляные выключатели 35 и 110 кВ, 16 разъединителей 110 кВ, другое подстанционное оборудование.

Специалистами филиала проведена ревизия всего остального оборудования, снятие технических характеристик, проверка контактных соединений и отбор пробы масла.

При выполнении проводимых работ бригадой большое внимание уделяется соблюдению правил электробезопасности. Группа электромонтеров дополнительно прошла целевой инструктаж.

Своевременный ремонт энергооборудования на питающем центре снижает риск их повреждения и возникновения аварийных режимов в сети. А качественное и своевременное проведение работ позволит обеспечить надежным электроснабжением потребителей в предстоящий осенне-зимний период.