МРСК Сибири завершает подготовку электросетей к зимним нагрузкам

Электросетевой комплекс компании готовится к работе в условиях сибирских морозов, а энергетики – к обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Филиалы ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") завершают подготовку к осенне-зимнему периоду. До конца сентября 2018 года все запланированные основные мероприятия по повышению надежности энергосистемы будут выполнены в полном объеме.

В настоящее время программа ремонтов в физических объемах работ выполнена на 95% от годового плана. Энергетики отремонтировали 229 силовых трансформаторов напряжением 35-110 киловольт (кВ), 6 271 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ и 18 109 км ЛЭП 0,4-10 кВ. Отремонтировано 3 517 трансформаторных подстанции 6-10/0,4 кВ, 1 153 трансформатора 6-10/0,4 кВ; заменено более 655 км обычного "голого" провода на современный самонесущий изолированный; выполнена расчистка 5 961 га, расширено 1 968 га просек ЛЭП.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей в суровые морозы специалисты МРСК Сибири дополнительно установили 86 новых специальных автоматов – реклоузеров. С их помощью можно более оперативно выявлять и отключать поврежденный отрезок сети и автоматически включать энергоснабжение по резервной линии. Внедрение реклоузеров сокращает продолжительность отключения потребителей в результате нештатных ситуаций.

Особое внимание энергетиков в этом году получили сети города Красноярска – столицы Зимней универсиады 2019 года. Масштабная ремонтная программа подстанций и ЛЭП, задействованных на электроснабжении объектов студенческих игр, подходит к завершению, исполнение физических объемов на текущий момент составляет 107% от календарного плана и 94% от плана года.

На 100% укомплектован аварийный резерв оборудования и материалов – в том числе, приобретена 81 быстровозводимая опора, которые используются для оперативного восстановления энергоснабжения при ликвидации технологических нарушений. Персонал МРСК Сибири полностью укомплектован спецодеждой и инструментами, завершаются необходимые тренировки, во время которых отрабатываются навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами. Всего проведено 109 тренировок, в том числе с участием МЧС. Кроме того, этим летом более 200 сибирских энергетиков (22 бригады) принимали участие в широкомасштабных учениях в Дагестане, где продемонстрировали высокий уровень профессионализма.