МРСК Центра оценила эффективность нового цифрового оборудования в Белгородской области

В филиале ПАО "МРСК Центра" — "Белгородэнерго" приступили к реализации нового проекта цифровизации электрической сети. Специалисты предприятия установили на воздушной линии ВЛ 10 кВ подстанции 35 кВ "Октябрьская" в Белгородском районе пять комплектов индикаторов коротких замыканий (ИКЗ), предназначенных для определения места повреждения на линии, вызванного межфазным коротким замыканием или однофазным замыканием на землю. Новая система уже прошла тестовые испытания.

Применение ИКЗ позволяет сократить самую значительную составляющую времени ликвидации устойчивого повреждения – период его поиска, который в отдельных случаях достигает нескольких часов. При обнаружении повреждения система оперативно передает информацию о месте повреждения сети на сервер сбора данных, которая далее транслируется в оперативно-информационный комплекс диспетчера Белгородского РЭС. Результатом этого является повышение оперативности принятия мер по локализации технологических нарушений и значительное повышение надежности электроснабжения потребителей.

Испытания системы специалисты проводили под напряжением в режиме работы сети 10 кВ с однофазным замыканием на землю и под нагрузкой. В результате была отмечена высокая эффективность нового оборудования при регистрации изменений параметров сети и определении поврежденного участка. После доработки программного обеспечения сервера сбора данных система будет принята в промышленную эксплуатацию.