Нижновэнерго обеспечил электроснабжение лесоперерабатывающего предприятия в Уренском районе Нижегородской области

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнил технологическое присоединение цеха по производству пиломатериалов в д. Артамоново Уренского района Нижегородской области. Предприятию предоставлено 100 кВт трансформаторной мощности.

Электроснабжение цеха организовано по воздушной линии электропередачи №1002 от подстанции 110/35/10 кВ "Урень". Для обеспечения производства электроэнергией электросетевая компания спроектировала, построила и ввела в работу новую трансформаторную подстанцию (ТП), оборудованную современным многофункциональным электронным счетчиком. Нижновэнерго также выполнил мероприятия, связанные с необходимостью присоединить ТП к линии электропередачи 10 кВ и перевести на нее нагрузку с прежней трансформаторной подстанции №444.

Нижновэнерго постоянно повышает надежность и пропускную способность находящихся в зоне его ответственности электросетей для обеспечения необходимого объема технологического присоединения с учетом потребностей различных территорий Нижегородской области. Лесная промышленность является существенной составляющей экономики Уренского района, обеспечивая значительное количество рабочих мест, поэтому энергетики с большой ответственностью относятся к выполнению комплекса мероприятий по организации электроснабжения подобных производств.