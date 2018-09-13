"Роснефть" и Beijing Gas планируют совместное развитие в РФ сети газовых автозаправочных станций

ПАО "НК "Роснефть" и Beijing Gas Group Company Limited (далее Beijing Gas) в рамках IV Восточного экономического форума подписали Соглашение, закрепляющее основные условия создания совместного предприятия (СП) по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

По условиям Соглашения стороны планируют построить в России более 160 АГНКС, обсуждается также возможность использования СПГ в качестве газомоторного топлива.

Комментируя подписанное Соглашение, Игорь Сечин отметил: "Создание сети заправочных станций для автомобилей, работающих на газомоторном топливе, является важным вкладом в улучшение экологической ситуации в стране, соответствует Стратегии "Роснефть-2022" и поручению Президента РФ о необходимости развития этого направления. Мы рассчитываем, что опыт Beijing Gas по строительству и эксплуатации АГНКС на конкурентном рынке Китая поможет в реализации подобного проекта в России. Кроме того, подписанное сегодня Соглашение позволит нам углубить стратегическое партнёрство с Beijing Gas".