Руководители Иркутского РДУ обсудили перспективы развития областной энергетики с профессиональным сообществом региона

Филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области" (Иркутское РДУ) при поддержке Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области провел круглый стол на тему: "Энергосистема Иркутской области. Новые вызовы и пути развития".

Участие в обсуждении приняли руководители Иркутского РДУ, представители министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, ПАО "Иркутскэнерго", ООО "Евросибэнерго-Гидрогенерация", ОАО "ИЭСК", Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго, ООО "Иркутскэнергосбыт", ОГУЭП "Облкоммунэнерго", Института систем энергетики имени Л. А. Мелентьева СО РАН, а также представители Ростехнадзора, МЧС России и журналисты.

Участники мероприятия обсудили современное состояние, проблемы и перспективы развития энергетического комплекса региона.

Директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков рассказал об основных тенденциях развития энергосистемы региона. Говоря о динамике изменения потребления электрической мощности в энергосистеме Иркутской области, он отметил, что к 2023 году прогнозируется рост потребления в период максимума нагрузок до 9241 МВт, в то время как в 2017 году этот показатель составил 7673 МВт. Динамика изменения потребления электрической энергии имеет тенденцию к росту. Ожидается, что в случае ввода в работу мощностей Тайшетского алюминиевого завода годовое электропотребление к 2023 году достигнет 64,9 млрд кВт•ч, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. Однако он отметил, что планы по вводу этого предприятия уже неоднократно переносились собственником и до сих пор окончательно не определены.

Большое внимание в докладе было уделено строительству электросетевых объектов, входящих в транзит 220 кВ Усть-Кут – Пеледуй – Сухой Лог – Мамакан. Строящаяся электропередача играет ключевую роль в развитии экономики Восточной Сибири. Она позволит устранить дефицит мощности в Бодайбинском энергорайоне и создаст возможности для развития существующих золотодобывающих предприятий, а также освоения новых перспективных месторождений золота, в том числе крупнейшего месторождения золотосодержащих руд Сухой Лог. Кроме того, строительство нового транзита является одной из составляющих масштабного проекта по реконструкции инфраструктуры и расширению Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, а также позволит завершить программу расширения до проектного уровня пропускной способности трубопроводной системы магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан.

Особый интерес у участников круглого стола вызвала информация о создании и внедрении в Объединенной энергосистеме Сибири системы мониторинга запасов устойчивости. СМЗУ – это разработанный АО "НТЦ ЕЭС" совместно с Системным оператором программно-технический комплекс. Система мониторинга обеспечивает расчет величины максимально допустимого перетока мощности в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым дает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети без снижения уровня надежности энергосистемы. В ОДУ Сибири СМЗУ используется не только для управления электроэнергетическим режимом энергосистемы, но и в процессе актуализации расчетной модели второй ценовой зоны оптового рынка – для проведения расчетов на рынке на сутки вперед и балансирующем рынке. Это первый в ЕЭС России опыт использования СМЗУ для актуализации расчетной модели оптового рынка, который планируется распространить на другие объединенные энергосистемы. Дмитрий Маяков отметил, что таким образом предоставляются дополнительные возможности оптимизации загрузки генерирующих мощностей на оптовом рынке электроэнергии.

С докладом на круглом столе выступил временно замещающий должность первого заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин. В начале выступления он привел оптимистичные данные: согласно опубликованному Минэнерго РФ рейтингу энергоэффективности регионов, Иркутская область поднялась с 16-го на 12-е место. Говоря о "Схеме и программе развития электроэнергетики (СиПР) Иркутской области на 2019 – 2023 гг.", утвержденной губернатором Иркутской области, Сергей Малинкин остановился на основных параметрах СиПР, запланированных вводах генерирующих мощностей и мероприятиях по развитию электросетевого комплекса.

В формате живого диалога участники круглого стола обсудили принципы и порядок работы над основным документом, определяющим развитие электроэнергетики региона – Схемой и программой развития электроэнергетики Иркутской области, при разработке которой учтены предложения Иркутского РДУ по устранению "узких мест" в энергосистеме, а также другие актуальные вопросы обеспечения надежного функционирования и перспектив развития энергосистемы Иркутской области.

Круглый стол с обсуждением перспектив развития энергетики региона был приурочен к 10-летию со дня образования Иркутского РДУ. Иркутское РДУ функционирует как филиал Системного оператора с 1 сентября 2008 года, а оперативно-диспетчерское управление ведет свою историю с организации Энергобюро города Иркутска 19 августа 1944 года.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил поздравительный адрес трудовому коллективу и руководству этого филиала Системного оператора, который был вручен в ходе круглого стола.