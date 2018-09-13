"Т Плюс": теплосетевая инфраструктура Саратова готова к ОЗП на 95%

Саратовский филиал "Т Плюс" завершает подготовку оборудования станций, котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей г. Саратова к предстоящему отопительному сезону. Все работы ведутся в плановом режиме и графике, согласованным с администрацией г. Саратова. Готовность к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 гг. составляет 95%.

В настоящее время в г. Саратове полностью опрессованы магистральные и внутриквартальные тепловые сети. Ведутся работы по устранению выявленных дефектов и повышению надежности функционирования тепловых сетей в отопительном сезоне. Ежедневно на объектах трудятся 13 ремонтных бригад центральной ремонтной службы и порядка 15 единиц техники. По ряду из них работы организованы в круглосуточном режиме.

Завершены все гидравлические испытания тепломагистралей от ГРЭС, ТЭЦ-2, ТЭЦ-5 и котельных. Повышенным давлением энергетики проверили более 1500 км теплосетей. Всего за время летней ремонтной кампании заменено свыше 12 км трубопроводов, произведены восстановительные работы на железобетонных конструкциях тепловых каналов и камер, выполняется благоустройство.

Энергетики приступили к заключительным этапам реконструкции основных теплотрасс по ул. Авиационная и ул. Бахметьевская. Подрядные организации ведут монтаж новых трубопроводов и параллельно обратную засыпку каналов теплотрасс. Все новые участки тепломагистралей оснащены заводской пенополиуретановой изоляцией и встроенной системой оперативного дистанционного контроля. Перекладка участков тепломагистралей ведется без ограничения горячего водоснабжения. Все клиенты подключены к резервным схемам.

В этом году общий объем инвестирования в развитие тепловых сетей областного центра составил более 600 млн рублей.