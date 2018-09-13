В Кингисеппском районе построят подстанцию

Строительство ПС 110 кВ Ясень в Кингисеппском районе обойдется в 34,2 млн рублей. Это стартовая цена первого этапа, который включает изыскания, разработку проектной и рабочей документации, а также прохождение госэкспертизы.

Заявки на конкурс, по данным сайта госзакупок, принимаются до 3 октября, итоги подведут 17 октября 2018 года. Срок выполнения работ – 6 ноября 2018 года – 31 мая 2019 года. Заказчик - ПАО "Ленэнерго". Участники конкурса должны принадлежать к субъектам малого и среднего предпринимательства. Основание для проектирования - договор о технологическом присоединении к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго" энергопринимающих устройств ПАО "Газпром", а также реконструкция сети внешнего электроснабжения морского торгового центра "Усть-Луга".

"Ясень" появится в Кингисеппском районе, в Пустомержском сельском поселении, в 1,5 км севернее населенного пункта Среднее село. Тип ПС – цифровая, на традиционных принципах управления. На подстанции будут установлены два трансформатора мощностью 2х10МВА, ориентировочная протяженность заходов ВЛ 110 кВ 2х8,5 км. Следует предусмотреть возможность замены силовых трансформаторов на следующие по шкале мощности.

АСН-Инфо