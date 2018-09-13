В Кингисеппском районе построят подстанцию

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13 сентября 2018, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ПОДСТАНЦИЯ
Строительство ПС 110 кВ Ясень в Кингисеппском районе обойдется в 34,2 млн рублей. Это стартовая цена первого этапа, который включает изыскания, разработку проектной и рабочей документации, а также прохождение госэкспертизы.
Заявки на конкурс, по данным сайта госзакупок, принимаются до 3 октября, итоги подведут 17 октября 2018 года. Срок выполнения работ – 6 ноября 2018 года – 31 мая 2019 года. Заказчик - ПАО "Ленэнерго". Участники конкурса должны принадлежать к субъектам малого и среднего предпринимательства. Основание для проектирования - договор о технологическом присоединении к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго" энергопринимающих устройств ПАО "Газпром", а также реконструкция сети внешнего электроснабжения морского торгового центра "Усть-Луга".
"Ясень" появится в Кингисеппском районе, в Пустомержском сельском поселении, в 1,5 км севернее населенного пункта Среднее село. Тип ПС – цифровая, на традиционных принципах управления. На подстанции будут установлены два трансформатора мощностью 2х10МВА, ориентировочная протяженность заходов ВЛ 110 кВ 2х8,5 км. Следует предусмотреть возможность замены силовых трансформаторов на следующие по шкале мощности.