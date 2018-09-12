Владимир Путин в рамках ВЭФ-2018 рассказал о перспективах энергетических проектов со странами АТР

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума отметил, что совместные международные проекты, в том числе в энергетике, служат сближению стран и народов.

При этом Президент добавил, что сегодня важно создавать не только экспортно ориентированные транспортные коридоры, но и развивать собственную экономику и производство.

"Основные пользователи дальневосточных транспортных коридоров, портов – как правило, крупные угольные, энергетические компании. Предлагаю подумать, как стимулировать этих российских экспортёров направлять часть своих доходов и в эффективные экономические и социальные проекты на Дальнем Востоке", - сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что считает правильным, чтобы ведущие российские компании, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, в том числе "Роснефть", "Газпром", "Росатом", размещали на острове Русский свои инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок. "Прошу Правительство, руководство компаний рассматривать это как прямое поручение", - сказал Владимир Путин.

Говоря о международных проектах, глава государства отметил, что хорошие возможности для продвижения инфраструктурных, энергетических, экологических проектов есть, в частности, с Монголией – давним и надежным партнёром России. При этом Владимир Путин отметил, что для продолжения обсуждения трёхсторонних проектов в инфраструктуре и энергетике при участии России, Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики, прежде всего, необходима нормализация ситуации вокруг Корейского полуострова.