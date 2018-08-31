"Камский кабель" на 47ой Сессии СИГРЭ в Париже

В июле 2018 года "Камский кабель" вступил в Российский национальный комитет Международного совета по большим электрическим системам ввысокого напряжения СИГРЭ. Этот шаг дает нашей компании, взявшей курс на развитие новейших технологий, широкие возможности для более эффективного развития перспективных направлений в производстве кабельно-проводниковой продукции, а также обмена опытом с участниками комитета, доступ к мероприятиям и актуальным материалам.

Заместитель главного технолога Никита НОВОПОСЕЛЕНСКИХ принял участие в 47-й Сессии СИГРЭ, которая с 26 по 31 августа проходила в Париже. Мероприятие собрало более 3500 делегатов и представителей мировых энергетических компаний, научно-исследовательских организаций, регулирующих структур, производителей оборудования и материалов для электроэнергетики, проектных институтов и высших учебных заведений.

Проводимая каждые два года сессия является центральным событием мирового масштаба в деятельности организации, занимающейся научно-техническим обменом в электроэнергетике.

- В сессии я участвовал второй раз, – рассказал Никита Павлович. – Участники СИГРЭ определяют проблемные, пока нерешенные вопросы техники и технологии и создают рабочие группы из представителей разных стран. После проведения всеобъемлющего анализа рождаются руководства, технические брошюры, содержащие рекомендации, например, по производству, испытаниям, прокладке кабелей.

Мы вступили в подкомитеты В1 "Изолированные кабели" и D1 "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики". Как представитель России я участвовал в закрытых заседаниях, где обсуждались отчеты уже созданных рабочих групп и формировались новые рабочие группы на ближайшие два года. На открытых заседаниях звучали доклады специалистов разных стран, которые позволили составить представление о современных тенденциях отрасли. Восток и Запад предлагают два направления развития. Япония и Китай нацелены на глобальные проекты передачи энергии морскими кабелями и кабелями высокого и сверхвысокого напряжения, в том числе на постоянном токе, на создание больших энергетических колец (Россия-Япония-Китай-Монголия). Открытая дискуссия велась по подземным и подводным изолированным кабелям. (Кстати, наше предприятие когда-то выпускало силовые кабели для подводной прокладки, имеет такой опыт.) Европейцы более сфокусированы на возобновляемых источниках энергии: ветровых, солнечных электростанциях, емкостных накопительных батареях. Также их взоры направлены на развитие и использование ресурсов Африки.

На мой взгляд, России, конечно, нужно быть в курсе прорывных направлений и иметь пилотные проекты для собственного анализа и опыта. Но, с моей точки зрения, в большей степени нам стоит рассматривать сотрудничество с Японией и Китаем, участвовать в поставках продукции для больших энергетических колец. Морские кабели на среднее напряжение нам интересны для разработки шельфовых месторождений, строительства платформ. Еще одно перспективное направление – шлангокабели, универсальные конструкции для глубинных работ. Конструктивно они представляют собой комбинацию кабеля и трубопровода и необходимы для различных целей: передачи гидравлической энергии, сигналов, электроэнергии, газа на сушу, обеспечения связи.

В следующем году состоится симпозиум СИГРЭ в Японии по сверхвысоким напряжениям и коллоквиум в Дании по ветровой электроэнергетике. Отрасль развивается по разным направлениям. Чтобы идти вперед опережающими темпами, для нашей компании важно участвовать в обмене знаниями между инженерами, учеными и техническими специалистами разных стран в области генерации и передачи электроэнергии на высоком напряжении.