Кингисеппский машзавод начнет производство дизелей для МРК "Каракурт"

В России появится новый производитель корабельных высокооборотных дизельных двигателей М507. К выпуску этих дизелей сейчас готовится Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ, входит в концерн "Калашников").



Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на директора предприятия Анатолия Русина, КМЗ начал взаимодействие с дизелестроительным заводом "Звезда" по вопросу "ускорения изготовления и сдачи дизельных двигателей в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) и программы кораблестроения ВМФ России".



Переговоры идут в соответствии с решением главного командования российского флота и уже находятся в финальной стадии, добавил А. Русин.

"В ближайшее время Кингисеппский машиностроительный завод приступит к изготовлению первой партии двигателей, – подчеркнул он. – Уверен, что наши совместные действия не дадут заполнить рынок высокооборотных судовых дизельных двигателей импортными аналогами".

В ходе форума "Армия-2018" представители КМЗ, "Звезды" и Зеленодольского завода им. Горького провели трехстороннюю встречу по вопросу поставки главного двигателя для малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт".

Летом 2018 года компания-поставщик судового оборудования "Морские пропульсивные системы" предложила оснастить эти МРК китайскими дизелями. Речь идет о двигателях CHD622V20 производства Henan Diesel Engine Industry Limited (КНР), которые по меньшей мере четыре раза выходили из строя на кораблях ВМФ и Погранслужбы ФСБ России.

Например, в начале 2018 года неполадки с китайским дизелем на МРК "Вышний Волочек" проекта 21631 (шифр "Буян-М") привели к срыву своевременной передачи корабля флоту. В конце августа аналогичный двигатель вышел из строя на пограничном сторожевом корабле "Безупречный" проекта 22460 (шифр "Охотник"). Два таких же дизеля в 2016 году сломались на кораблях, построенных судостроительной фирмой "Алмаз", рассказал изданию директор верфи Ильяз Мухутдинов.

Высокооборотный 112-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель М507 (ЧНСП 16/17) представляет собой два звездообразных семиблочных 56-цилиндровых отсека (дизели М504), сочлененных через редуктор, который соединен с гребным валом. Двигатель достаточно компактен (габариты – 7000х1820х2490 мм) и весит порядка 17 тонн. Его мощность – 7355 кВт.

Малые ракетные корабли проекта 22800, шифр "Каракурт", разработали в ЦМКБ "Алмаз" в качестве альтернативы на время задержки строительства фрегатов проекта 11356. В общей сложности флот планирует получить до 23 таких МРК. "Каракурты" вооружены, в частности, модернизированной артустановкой калибра 76,2 мм АК-176МА и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК". Водоизмещение кораблей – 800 тонн, скорость – 30 узлов, автономность – 15 суток.

vpk-news.ru