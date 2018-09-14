Резервные источники энергии ввели в строй на двух ТЭС под Калининградом

Резервные источники электроэнергии, дизель-генераторные установки, ввели в эксплуатацию на двух новых теплоэлектростанциях в Калининградской области — Маяковской и Талаховской, это позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей в случае аварий, сообщила журналистам представитель Калининградского филиала ООО "Интер РАО — Инжиниринг" Наталья Орехова.

В Калининградской области по решению правительства РФ строятся четыре электростанции (три на газовом топливе, одна угольная) суммарной мощностью около 1 ГВт. Маяковская ТЭС в городе Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске были введены в эксплуатацию в начале этого года. Новые энергомощности позволили обеспечить энергобезопасность Калининградской области, а также существенно повысили маневренность и управляемость энергосистемы самого западного региона страны. Управление проектами строительства станций осуществило ООО "Интер РАО — Инжиниринг".

"На Маяковской и Талаховской ТЭС в Калининградской области завершены испытания и введены в эксплуатацию дизель-генераторные установки. Данное оборудование поможет обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей региона в случае аварийных ситуаций", — сказала Орехова.

По ее словам, оборудование было поставлено в Калининградскую область из Санкт-Петербурга. В составе энергокомплексов Маяковской и Талаховской ТЭС смонтировано по три дизель-генераторных установки суммарной электрической мощностью 6,3 МВт. Они успешно прошли все плановые испытания.

В случае аварийной ситуации и отключения всех генерирующих мощностей в энергосистеме Калининградской области дизель-генераторные установки снабжают электроэнергией основное технологическое оборудование станций для ее запуска и последующего восстановления электроснабжения потребителей.

РИА Новости