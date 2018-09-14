ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5% годовых

Совет директоров Банка России на опорном заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания совета директоров (27 июля — ИФ), существенно усилило проинфляционные риски, и возвращение годовой инфляции к 4% происходит быстрее, чем ожидалось, отмечает ЦБ.

По прогнозу Банка России, который учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, к концу этого года темпы прироста потребительских цен составят 3,8-4,2%. Годовая инфляция достигнет максимума в первом полугодии 2019 года и составит 5-5,5% на конец года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года, а в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны, годовая инфляция вернется к 4%.

Прежний прогноз ЦБ по инфляции был таким: 3,5-4% в 2018 году, временное превышение 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением НДС, возвращение к 4% в начале 2020 года.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков, указывается в сообщении.

Рынок, в основном, ожидал сохранения ставки на уровне 7,25% по итогам заседания 14 сентября. В частности, аналитики Альфа-банка прогнозировали, что ЦБ ужесточит риторику, указывая на возможность повышения ставки в будущем в случае необходимости при существенной угрозе для инфляции, но повышать ключевую ставку до конца года не будет.

Экономисты "ВТБ Капитала" также предполагали, что в этом году Банк России оставит ставку на текущем уровне, на первом заседании 2019 года повысит ее на 25 базисных пунктов, а во втором полугодии 2019 года вернется на траекторию смягчения, в результате чего к концу следующего года ставка составит 7%.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявлял, что видит основания и возможность для повышения ключевой ставки, но считает это нежелательным.

Как сообщалось, по итогам трех предыдущих заседаний совет директоров ЦБ принимал решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,25% годовых. В начале прошлого года ставка составляла 10% годовых, в начале 2018 года — 7,75%.

До конца года запланировано еще два заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке: 26 октября и 14 декабря (опорное).

Интерфакс