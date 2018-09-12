Три миллиона молодым ученым: Продлен срок приема заявок на конкурс "Энергия молодости" - 2018

Ассоциация "Глобальная энергия" продлевает срок приема заявок на участие в XV Общероссийском конкурсе молодежных исследовательских проектов в области энергетики "Энергия молодости". Новый срок окончания приема заявок – 21 октября 2018 года. В конкурсе предусмотрены три направления, в каждом из которых будет определен 1 победитель. Победители конкурса получат гранты в размере 1 миллиона рублей на продолжение своих исследований. Общий грантовый фонд конкурса – 3 млн. рублей.

За 15 лет реализации на конкурс "Энергия молодости" было получено более 1000 разработок. Сегодня грантовую программу уже прошли более 170 молодых ученых из 162 ведущих организаций: профильных вузов, научно-исследовательских центров и отраслевых компаний, находящихся в 67 регионах России.

Один из победителей "Энергии молодости" прошлых лет Дмитрий Солнцев получил приз за разработку, позволяющую проверить работоспособность реакторной установки нового поколения, которой предстояло "питать" первую в мире "плавучую АЭС". Дмитрий реализовал свой грант, создав банк данных и обосновав теплотехническую надежность активной зоны реактора, и сообщает: "На сегодняшний день первая в мире плавучая атомная станция оснащается реакторной установкой КЛТ-40С, обоснованием работоспособности отдельных элементов которой и была посвящена наша работа. В ближайшем будущем население города Певек (Чукотский АО) сможет воспользоваться электроэнергией, вырабатываемой на ПАТЭС".

Конкурс "Энергия молодости" проводится ассоциацией "Глобальная энергия" ежегодно в целях выявления наиболее перспективных научных исследований и разработок учащихся, аспирантов и молодых ученых в возрасте до 35 лет и стимулирования их исследовательской деятельности в области энергетики.

На конкурс принимаются проекты по 3 направлениям:

• Традиционная энергетика (газ, уголь, нефть, тепловая и электрическая энергия);

• Нетрадиционная энергетика (ВИЭ, атомная энергетика, водородная энергетика, биоэнергетика);

• Новые технологии (принципиально новые виды технологий/материалов для получения энергии, космические технологии).

Выделение отдельных направлений способствует выявлению перспективных разработок молодых ученых в областях энергетики, не конкурирующих между собой. По итогам конкурса в каждом направлении будет определен 1 победитель, который получит грант в размере 1 миллиона рублей для продолжения своего исследования. По итогам экспертной оценки, будут определены имена победителей.

Для участия в конкурсе молодым ученым необходимо подать заявку на официальном сайте ассоциации "Глобальная энергия" в разделе "Наши программы" на странице конкурса.

Срок приема заявок: с 1 июля по 21 октября 2018 года.

В 2016 году конкурс "Энергия молодости" получил международную награду в области массовых коммуникаций IPRA Golden World Awards за развитие профессиональных коммуникаций и поиск лучших специалистов отрасли.

Дополнительная информация:

По вопросам подачи заявок - Мартышева Ксения, martysheva@ge-prize.org, +7 495 739 54 35

По вопросам взаимодействия со СМИ - Наталья Наумова, naumova@ge-prize.org, +7 495 739 54 35