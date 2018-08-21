В Чувашии завершена реконструкция ВЛ-10кВ "Сехнер" от ПС 110/10 кВ "Буинск"

В рамках реализации инвестиционной программы филиал ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Чувашэнерго" завершил работы по реконструкции воздушной линии 10 кВ в Ибресинском районе республики.

В ходе реконструкции энергетики заменили 1,66 км провода СИП-3, установили новую комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА.

Работа, проведенная на данном объекте электросетевого хозяйства, повышает надежность электроснабжения не только динамично развивающегося поселка Сехнер, но и еще одного населенного пункта - Буинск.