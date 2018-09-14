В Китае приступили к разработке проекта сооружения офшорного HVDC соединения пропускной способностью 1,1 ГВт

Китайская энергетическая корпорация Huadong Engineering Corporation прорабатывает вопрос реализации проекта строительства HVDC связи, которая соединит с материковой электрической сетью расположенный в 90 км от побережья провинции Цзянсу (Jiangsu Province) в восточном Китае офшорный ветропарк суммарной установленной мощностью 1,1 ГВт. Техническую поддержку в рамках подготовки технико-экономического обоснования проекта будет осуществлять международное сертификационное и квалификационное общество DNV GL1, в соответствии с контрактом, заключенным с Huadong Engineering Corporation.

Китайские власти активно развивают офшорную ветровую генерацию, планируя достигнуть поставленных целей по доведению доли ветровой генерации до 5 ГВт к 2020 г. Только в 2017 г. к электрической сети было присоединено примерно 1,2 ГВт ветровой генерации, в результате чего ее совокупная установленная мощность составила почти 2,8 ГВт. Однако все перспективные для размещения ветровой генерации участки, расположенные в пределах 10 км от побережья, уже эксплуатируются, а это означает, что намеченная на 2020 г. цель может быть достигнута только в том случае, если будут разрабатываться участки, находящиеся дальше от берега.

Подводные высоковольтные кабели переменного тока (HVAC) крайне неэффективны при транспортировке больших объемов электроэнергии на значительные расстояния. Напротив, высоковольтные системы постоянного тока позволяют передавать электроэнергию на большие расстояния под водой с минимальными потерями. Поэтому, ключевым этапом выполнения намеченных целей станет создание офшорной системы HVDC соединений, включающей офшорные и наземные конвертерные ПС, соединенные подводными HVDC кабелями, в целях обеспечения экспорта электроэнергии от офшорных ветропарков на материк.

Новое соединение, проект сооружения которого реализуется Huadong Engineering Corporation, станет первым оффшорным HVDC соединением в Китае.

