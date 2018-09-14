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Контракты

В Заволжье хотят построить спорткомплекс для художественной гимнастики

В Заволжье хотят построить спорткомплекс для художественной гимнастики

14 сентября 2018, 17:00
Рубрика: Контракты
Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО

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В Нижегородской области в Заволжье планируется строительство спорткомплекса для занятий художественной гимнастикой, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, идею строительства спорткомплекса руководству области подала первый тренер многократных чемпионок мира Дины и Арины Авериных Лариса Белова. Сообщается, что на данный момент завершена предпроектная подготовка и определен земельный участок под его размещение.

В ближайшее время начнется проектирование объекта, кроме того, пока не определены источники финансирования строительства. Вместе с тем, в правительстве региона заявили, что планируют подготовить типовой проект, и в дальнейшем хотят построить аналогичные спорткомплексы в Дзержинске и Нижнем Новгороде.

РБК

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