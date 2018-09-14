ZALA AERO покажет новый беспилотник с возможностью приводнения

Компания ZALA AERO, входящая в концерн "Калашников" Госкорпорации Ростех, анонсировала новую разработку – беспилотное воздушное судно ZALA 421-10 с возможностью приводнения. Новинка будет впервые показана на выставке "Сургут. Нефть и Газ-2018" 26 сентября 2018 года.

Комплекс создан на базе легендарной "восьмерки" ZALA 421-08M, обладает всеми достоинствами БВС типа "летающее крыло", такими как всепогодность, легкий вес, быстрый запуск, устойчивость к сильному ветру. Неразборность конструкции, интеллектуальные алгоритмы защиты от ошибок пилотирования, простота управления делают эту систему надежной и безотказной и требуют минимального уровня подготовки персонала.

Устройство отличается большей продолжительностью полета – более двух часов, имеет улучшенные целевые нагрузки и водонепроницаемую конструкцию.

Фотокамера с разрешением 24 Мп позволяет проводить детальную аэрофотосъемку на большой скорости. HD-видеокамера обеспечивает качественное видеоизображение для решения широкого ряда задач.

Возможность беспилотного судна садиться на водную поверхность дает выгодные преимущества при использовании БВС в болотистой местности и в районах, где водоемы занимают большую площадь – например, при проведении мониторинга трубопроводов в Центральной Сибири.