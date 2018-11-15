Александр Новак: "Россия и Южная Корея работают над расширением межведомственного взаимодействия в сфере энергетики"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Президента России Владимира Путина с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене.

“Республика Корея является одним из наших ключевых партнёров в Азии, занимает второе место по объему торгового оборота после Китайской Народной Республики. В прошлом году товарооборот вырос на 23%, за первые девять месяцев текущего года еще 13% прибавил”, - рассказал Владимир Путин.

Также Южная Корея является важным энергетическим партнером для России и российских компаний, экспорт российских энергоресурсов, в том числе и сжиженного природного газа (СПГ) в эту страну показывает стабильный рост, отметил по итогам переговоров Александр Новак.

“В период с января по июнь 2018 г. поставки нефтепродуктов увеличились на 900 тыс. тонн до 2,7 млн тонн, а поставки сжиженного газа - на 500 тыс. тонн до 1,5 млн. тонн, по сравнению с тем же периодом 2017 г. Показатели экспорта нефти и угля также держатся на высоком уровне и в период с января по июнь 2018 г. составили 5,3 и 12,8 млн тонн соответственно”, - отметил Министр.

Россия и Южная Корея работают над расширением межведомственного взаимодействия в сфере энергетики и для этого используют различные механизмы. В частности, в феврале 2018 года в Сеуле было успешно проведено 15-е заседание Совместного Российско-Корейского комитета по сотрудничеству в области энергетики и природных ресурсов, напомнил Александр Новак.

“В данном контексте хотел бы также отметить, что 22 июня 2018 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея о сотрудничестве в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Полагаем, что этот документ может стать отправной точкой для дальнейшего расширения сотрудничества”, - добавил глава Минэнерго России.

Министр отметил, что особое место в энергетическом взаимодействии двух стран занимает сжиженный газ, поставки которого в стабильном режиме осуществляет ПАО "Газпром" уже с 2009 года, также интерес к взаимодействию с корейской стороной в сфере СПГ проявляет ПАО "НОВАТЭК".