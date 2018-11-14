Модернизация тепловых пунктов в Карелии позволит сэкономить более миллиарда рублей

Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности говорили в правительстве республики в рамках заседания проектного офиса. Сейчас в Карелии более 800 республиканских учреждений и зданий органов местного самоуправления оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии.

Позитивная динамика в этой сфере – результат скорректированной работы. Напомним, что такое поручение было дано главой республики Артуром Парфенчиковым.

Как рассказал руководитель Минстроя Карелии Олег Ермолаев, на сегодняшний день из подведомственных органам исполнительной власти учреждений индивидуальными приборами учета тепловой энергии оборудованы больше половины - 221. В органах местного самоуправления таких зданий 431. Возросло и число зданий, оборудованных автоматизированными тепловыми пунктами.

Бюджетные учреждения все активнее заключают энергосервисные контракты в области теплоснабжения. Так, более ста из них на сегодняшний день направили заявки на заключение контрактов, во многих подготовлена конкурсная документация. К примеру, в Пряжинском районе уже проведены конкурсы по отбору компаний на монтаж автоматизированных тепловых пунктов в Ведлозерской и Чалнинской школах. В Калевальском районе в 8 населенных пунктах в рамках заключенного энергосервисного контракта установлено 650 светильников, в настоящее время завершаются пусконаладочные работы.

Кроме того, республика активно изучает опыт соседних регионов. В последние годы комплексно реализованы мероприятия по энергоэффективности и модернизации системы теплоснабжения в Ленинградской и Новгородской областях. В этом году специалисты Минстроя Карелии посетили объекты, на которых успешно внедрен комплекс таких мероприятий. В данных регионах единую государственную политику в этом направлении осуществляют Центры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Они уже созданы в 55 регионах страны и комплексно занимаются вопросами энергосбережения и повышения энергоэффективности, внедрения энергосберегающих технологий и программ, а также организации и выполнения работ по оснащению зданий и учреждений приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии.

Проект создания подобного центра на территории республики Минстрой Карелии представил на согласование правительству Карелии. Как отметил министр, ежегодно на потребление топливно-энергетических ресурсов из регионального бюджета тратится 4 млрд рублей. "В случае модернизации тепловых пунктов мы получим экономию до 30% или 1,2 млрд рублей, которая может быть достигнута за период 5-7 лет. Это и будет основной задачей учреждения", - подчеркнул Олег Ермолаев.

По мнению главы Карелии Артура Парфенчикова, повышение энергетической эффективности сегодня тесно связано с экономикой республики, и работать в этом направлении нужно еще более активно.

"Это вопрос современного похода. Зачастую в масштабах поселения затраты на потребление топливно-энергетических ресурсов колоссальные. И эти средства есть куда потратить – дороги, освещение и другое. Руководители министерств и ведомств в курируемых районах также должны взять вопросы энергосбережения на особый контроль", - подчеркнул глава Карелии, сообщает energyland.info.