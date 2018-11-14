НОВАТЭК подтвердил инвестиции в размере 120 млрд руб. в создание верфи под Мурманском

Объем инвестиций в создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в селе Белокаменка под Мурманском составит порядка 120 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дмитрий Агеев на конференции "Освоение арктического шельфа: шаг за шагом" в рамках Мурманской международной деловой недели в понедельник.

"Порядка 120 млрд рублей", - сказал Агеев, отвечая на вопрос вице-губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина о стоимости проекта.

"Очень свежая, последняя и на сегодняшний день окончательная (сумма - ИФ). Понятное дело, что мы еще не завершили проектирование площадки верхних строений, не выбрали подрядчиков для площадки верхних строений, где-то возможны корректировки на стадии рабочей информации", - отметил он.

В январе 2017 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что общий объем инвестиций, заявленных "Роснефтью" на 2017-2030 годы, оценивается в 120 млрд рублей, "НОВАТЭКа" - 25 млрд рублей.

Как сообщалось, в июне 2015 года правительство РФ утвердило план региональных мероприятий по созданию центра ЦСКМС в Белокаменке Мурманской области для "НОВАТЭКа" в лице дочернего общества ООО "Кольская верфь". ЦСКМС предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.

Интерфакс