Ушаковский ветропарк интегрирован в первый в России цифровой РЭС

В ходе официальной поездки в Калининградскую область заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов посетил Ушаковскую ветряную электростанцию. О готовности энергообъекта и этапах строительства доложил генеральный директор "Янтарьэнерго" Кирилл Юткин:

"Ветропарк интегрирован в первый в России цифровой район электрической сети. Выдача его мощности осуществляется в самые длинные ЛЭП 15 кВ в регионе, общая протяженность которых 45 километров. Это позволяет улучшить качество энергоресурса максимального числа потребителей. "Зеленая" энергия поступает в дома жителей Мамоновского, Багратионовского, Гурьевского округов Калининградской области и части Калининграда".

Проект реализовала дочерняя организация "Янтарьэнерго" "Калининградская генерирующая компания" в рамках реконструкции "Зеленоградской" ВЭС. При этом если ранее общий объем мощности, вырабатываемой 21 ветроустановкой, составлял 5,1 МВт, то сейчас 3 новые установки способны обеспечить выдачу 6,9 МВт мощности (на момент запуска ВЭС мощность ограничена значением 5,1 МВт), а объём вырабатываемой энергии больше в 12 раз. Генерируемая мощность включена в региональный баланс и для окупаемости проекта не требуется повышения тарифа.

Для технологического присоединения ВЭС к действующей энергосистеме энергетики построили 3,5 км воздушной линии электропередачи. Для управления схемой выдачи мощности на линии установлено 4 реклоузера. Это основной элемент "умной" сети, интеллектуальные устройства, позволяющие анализировать параметры работы сети и мгновенно производить перераспределение мощности в случае технологического нарушения.

Наблюдение и управление за работой ветропарка происходит удаленно из Главного центра управления сетями "Янтарьэнерго". ВЭС состоит из ветроустановок модели Enercon E70. Данные ветряки в стране устанавливаются впервые. Это самое современное ветрооборудование в России. Оно экологически безопасное и абсолютно бесшумное. Такая ветряная турбина, к примеру, установлена в бизнес-парке Green Park в английском городе Рединг и является одной из основных достопримечательностей эко-парка.

Андрей Черезов дал положительную оценку работе "Янтарьэнерго" и указал на необходимость развития направления альтернативной энергетики не только в Калининградской области, но и по всей России.

"Использование "зелёной" энергии особенно актуально в изолированных энергосистемах. Ветропарк в Ушаково позволит усилить энергобезопасность Калининградской области", — отметил он.