В России создадут систему поиска месторождений нефти и газа под водой

Российские инженеры ведут разработку системы подводной геологической разведки, которая позволит обнаружить новые месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых, а также найти все типы судов, в том числе беспилотные.

Созданием системы занимаются ученые из МФТИ, первый опытный образец будет представлен к 2020 году. Он будет состоять из нескольких аппаратов для измерения сейсмической и акустической обстановки, рассказал ТАСС заведующий лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ Александр Родин.

"Результатом [работы системы] является построение картинки, когда мы понимаем всю акустическую и сейсмическую обстановку как в толще морской воды, так и на достаточном углублении к морскому дну. Это применяется как инструмент разведки новых месторождений и как инструмент определения всех судов, которые плавают, всех объектов, в том числе беспилотных", - сказал Александр Родин.