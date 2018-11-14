Власти Якутии оценивают реализацию 12 нацпроектов на территории региона в 637 млрд рублей

Почти 637 млрд рублей, по оценке властей Якутии, потребуется для реализации на территории республики до 2024 года 12 приоритетных национальных проектов, определенных майским указом президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра экономики региона Василий Десяткин.

"Реализация 12 национальных проектов на территории Якутии до 2024 года, по предварительным расчетам, оценивается примерно в 636,6 млрд рублей. В частности, предварительно, из средств федерального бюджета на эти цели необходимо порядка 427,8 млрд рублей. Основная доля финансирования будет направлена на реализацию социального блока нацпроектов по здравоохранению и образованию", - сказал Десяткин.

По его словам, порядка 60 млрд рублей планируется направить на ликвидацию аварийного жилья, более 500 млн рублей - на создание и реконструкцию культурно-досуговых центров. "В нацпроект "Экология" включена ликвидация хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики (находится на территории Усть-Янского района на севере Якутии, является потенциально опасным объектом, содержит подходы переработки руды и токсичных веществ) и создание производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Рассматриваются параметры финансирования объектов проекта "Демография" и "Безопасные и качественные дороги", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, в рамках реализации майского указа главы государства особое внимание уделено ликвидации инфраструктурных разрывов, отметил Десяткин. "В комплексный план модернизации и развития магистральной инфраструктуры на сегодня вошли 16 аэропортовых комплексов, а также объекты электроэнергетики республики", - сказал замминистра, отметив, что власти региона работают над включением в план дополнительных инфраструктурных проектов Якутии, в частности, мостового перехода через реку Лена.

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Для достижения поставленных целей правительство РФ к 1 октября разработало и внесло на рассмотрение президентского совета паспорта нацпроектов в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Все эти проекты планируется реализовать до 2024 года.

ТАСС