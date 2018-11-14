Передовые российские и зарубежные практики создания цифровой сети будут представлены на форуме "Электрические сети"

С 4 по 7 декабря 2018 года в Москве, в 75-ом павильоне ВДНХ, пройдет Международный форум «Электрические сети». Организаторы форума – ПАО «Россети», объединят признанных российских и зарубежных экспертов электроэнергетики, представителей власти, науки и бизнеса на площадке «Электрические сети» для обсуждения и демонстрации передовых практик построения цифровой сети.

«Уверен, что принятые в ходе форума решения и рекомендации будут способствовать выработке новых эффективных подходов к созданию интеллектуальных сетей, а заключенные соглашения и контракты послужат дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества разработчиков, производителей оборудования и сетевых компаний на благо российской электроэнергетики», - отметил Министр энергетики РФ Александр Новак в официальном письме гостям и участникам Форума.

Деловая программа Форума откроется пленарным заседанием «Отрасль на пороге цифровой трансформации», участники которого поднимут вопросы глобальных тенденций цифровой трансформации отечественной электроэнергетики.

Всего в рамках Конгресса запланировано порядка 40 деловых мероприятий на которых будет охвачен колоссальный круг вопросов, связанных с формированием современной цифровой интеллектуальной сети. Состоятся панельные дискуссии: «Smart Grid и новые возможности регионального развития в России», «Интеллектуальные системы управления: решения и перспективы развития», «Кибербезопасность: защита информационных систем в эпоху цифровизации» «Микросети и энергетические системы: есть ли будущее у крупных электростанций» и другие.

Будут рассмотрены вопросы подготовки квалифицированного персонала для эффективной работы цифровых сетей, использования облачных технологий необходимых для сбора и хранения данных, их быстрой обработки и оперативного принятия решений, решения по модернизации подстанций и линий электропередачи.

Новым, необычным форматом деловой программы станет Mash-up (Мастерская идей), участники которой рассмотрят варианты новых способов дизайн-мышления в электроэнергетике.

«Рассчитываю, что форум пройдёт в конструктивном ключе, а работа всех его участников придаст дополнительный импульс для укрепления и дальнейшего развития электросетевого комплекса России», - отметил Сергей Чемезов, глава Госкорпорации «Ростех» - генерального партнера Форума - в своем обращении к участникам и гостям форума.

В деловой программе Международного форума «Электрические сети» примут участие более 100 спикеров из 20 стран мира. Ожидается, что «Электрические сети 2018» посетят более 20000 человек. Подробно, с деловой программой можно ознакомиться здесь.

В 2017 году в работе Международной специализированной выставке «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ - 2017» приняло участие 356 фирм и организаций, в том числе научные, проектные, строительные и эксплуатационные организации; энергетики стран СНГ, зарубежные фирмы и СП, производители оборудования, конструкций и материалов, специалисты-энергетики других отраслей промышленности из России, Азербайджана, Республики Беларусь, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Польши, Сербии, Словакии, США, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии и Чехии. Выставку посетило 25 000 человек.