Датский Ørsted заключил EPC контракт с компанией Sembcorp Marine в рамках проекта сооружения офшорного ветропарка Hornsea-2 в Великобритании

Датский энергетический концерн Ørsted заключил EPC контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) с компанией Sembcorp Marine на изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию надводных сооружений офшорного ветропарка Hornsea-2, который будет расположен у побережья графства Йоршир (Yorkshire) в Великобритании. Поставка конструктивных элементов запланирована на первый квартал 2021 г.

На площадке ветропарка Hornsea-2 планируется установить ветровые турбины SG 8.0-167 DD6. Суммарная мощность ветропарка составит примерно 1,4 ГВт, что достаточно для обеспечения электроснабжения до 1,3 млн британских домохозяйств.

Разрешение на разработку проекта от Департамента по энергетике и изменению климата Великобритании получено в августе 2016 г. В сентябре 2017 г. проект получил контракт на разницу цен (Contract for Difference CfD) при самой низкой за всю историю развития офшорной генерации в Великобритании отпускной цене на электроэнергию, равной £ 57,50 или (€ 64,7) за МВт*ч.

Плановый срок эксплуатации Hornsea-2 – 25 лет. Ввод ветропарка в эксплуатацию запланирован на 2022 - 2023 гг.

