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Модернизация

Энергетики "Чеченэнерго" вводят в строй подстанцию "Северная" в Грозном после ремонта оборудования

Энергетики Чеченэнерго вводят в строй подстанцию Северная в Грозном после ремонта оборудования

15 ноября 2018, 09:14
Рубрика: Модернизация
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей в период прохождения пиковых нагрузок на сети управляемое МРСК Северного Кавказа АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") проведена реконструкция первой секции шин подстанции 110 кВ "Северная".

Реконструкция оборудования на подстанции потребовалась в связи с предстоящим вводом в эксплуатацию Грозненской ТЭС. Работы проводились в течение 19 дней с привлечением бригад нескольких служб: линий электропередачи, подстанций и релейной защиты и автоматики, а также четырёх единиц специализированной техники.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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