Энергетики "Чеченэнерго" вводят в строй подстанцию "Северная" в Грозном после ремонта оборудования

Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей в период прохождения пиковых нагрузок на сети управляемое МРСК Северного Кавказа АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") проведена реконструкция первой секции шин подстанции 110 кВ "Северная".

Реконструкция оборудования на подстанции потребовалась в связи с предстоящим вводом в эксплуатацию Грозненской ТЭС. Работы проводились в течение 19 дней с привлечением бригад нескольких служб: линий электропередачи, подстанций и релейной защиты и автоматики, а также четырёх единиц специализированной техники.