Группа “Тесмек” (Италия) примет участие в Международном форуме "Электрические сети"

Специальный партнер Международного форума "Электрические сети" - группа “Тесмек” - представит на выставке систему SMT - интеллектуальный пункт коммерческого учета электроэнергии для воздушных сетей среднего напряжения 6-10 кВ, который разработан в соответствии с техническими требованиями российского рынка.

Система "SMT - пункт коммерческого учета электроэнергии" - это инновационная трехфазная система измерений электрической энергии, представляющая собой комплексное решение, которое выполняет измерение электрических величин сети, анализ для определения структурированных электрических параметров и их передачу посредством канала GSM в АИИС КУЭ.

Специалисты “Тесмек” будут ждать вас на стенде № 80 – Зал A в партнерской зоне ПАО "Россети", где продемонстрируют систему и подробно объяснят все особенности установки, конфигурирования и ввода в эксплуатацию.

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