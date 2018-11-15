Партнер МФЭС - SIEYUAN ELECTRIC: Успех приходит из профессионализма

Sieyuan Electric Co., Ltd. - известная китайская публичная акционерная компания, которая специализируется на НИОКР, производстве оборудования и инженерных услугах в области электроэнергетики. В настоящее время Sieyuan Electric имеет десять дочерних предприятий выпускающих широкий ассортимент продукции, включая как первичное, так и вторичное оборудование, а опыт производства силовых выключателей составляет более 50 лет.

Опираясь на возможности поставки широкого ряда оборудования, Sieyuan Electric обеспечивает основных операторов энергосистем, а также промышленные и энергетические предприятия из более чем 60 стран и регионов инновационной продукцией, проектными услугами и комплексными решениями согласно корпоративной миссии − "Сделать передачу и распределение электроэнергии более безопасной, управляемой и эффективной".

Спектр продукции компании включает в себя:

− КРУЭ, класс напряжения до 550 кВ;

− Выключатели, класс напряжения до 550 кВ;

− Разъединители, класс напряжения до 800 кВ;

− Измерительные трансформаторы, класс напряжения до 1000 кВ;

− Маслонаполненные и сухие заземляющие трансформаторы, класс напряжения до 66 кВ;

− Маслонаполненные и сухие шунтирующие реакторы, класс напряжения до 66 кВ;

− Заземляющие дугогасящие катушки, класс напряжения до 66 кВ;

− Комплектные конденсаторные установки, класс напряжения до 1000 кВ;

− Статические генераторы реактивной мощности и активные энергетические фильтры;

− Высоковольтные испытательные установки.

Sieyuan Electric уделяет большое внимание рынку Российской Федерации и стран СНГ. Благодаря высокому уровню качества оборудования, надежности работы, технологичности и долговечности, Sieyuan Electric успешно поставляет продукцию клиентам из электроэнергетической, нефтехимической и прочих отраслей промышленности, в том числе таким предприятиям, как МРСК ВОЛГИ, МЭС Востока, МЭС Сибири, ОАО ЛОЭСК, Филиал "Кольский" ОАО "Оборонэнерго", ПАО "Роснефть", ОАО "Полюс Золото", ОАО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" ПГУ-ТЭЦ и др.

В этом году Sieyuan Electric стала партнером Международного Форума "Электрические Сети", который пройдет с 4 по 7 декабря 2018 года в Москве в 75 павильоне ВДНХ. Познакомиться с компанией и её разработками можно будет на стенде А19.

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