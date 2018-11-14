Подкомитет В4 РНК СИГРЭ принял участие в работе XXVIII конференции ТРАВЭК

8-9 ноября 2018 года в Москве состоялась XXVIII конференция "Перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного оборудования. Коммутационные аппараты, преобразовательная техника, микропроцессорные системы управления и защиты" организатором которой является Международная Ассоциация ТРАВЭК.

Представители подкомитета РНК СИГРЭ В4 приняли участие в конференции в качестве докладчиков и слушателей.

Руководитель подкомитета В4 Ольга Суслова (ОАО "НИИПТ" Санкт-Петербург) рассказала об основных тенденциях развития и применения технологий передачи электроэнергии постоянным током, которые были обобщены по итогам 47 Сессии СИГРЭ. Анализ работ, представленных на 47-й сессии СИГРЭ в рамках деятельности ИК В4 "Системы постоянного тока и силовая электроника", показывает, что одной из тенденций развития электрических сетей стало создание сетей постоянного тока (СПТ) различных классов напряжения. Ожидается, что развитие СПТ будет происходить поэтапно, путем присоединения новых преобразовательных подстанций и линий постоянного тока к существующим двухтерминальным и многотерминальным ППТ. Большое внимание уделяется вопросам обеспечения функциональной совместимости в СПТ преобразователей напряжения и их систем регулирования от различных производителей. Следует отметить тенденцию использования ППТ и ВПТ, имеющих в составе преобразователи тока и напряжения, так называемых гибридных электропередач, в том числе и многоподстанционных. Также были представлены новые поколения полупроводниковых приборов для использования в ПППТ и СПТ высокого напряжения, устройствах FACTS.

Максим Пешков (АО "НТЦ ФСК ЕЭС", Москва), заместитель начальника Центра качества электроэнергии АО "НТЦ ФСК ЕЭС", рассказал о ходе работ, выполняемых АО "НТЦ ФСК ЕЭС", по разработке, изготовлению и испытанию блока тиристорных вентилей с автономной системой охлаждения и шкафом управления, предназначенных для реконструкции комплектных вентильных преобразовательных устройств (КВПУ), на ПС 400 кВ Выборгская. В докладе приведены фактические результаты выполненной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Применение решений, полученных в результате работы, при дальнейшей модернизации Выборгского преобразовательного комплекса позволит повысить эффективность и надежность его работы. Кроме того разработанные решения могут использоваться при новом строительстве вставок и передач постоянного тока аналогичного типа, в том числе при реализации проектов транспорта электроэнергии из России в другие страны.

Роберт Шульга, ведущий научный сотрудник ВЭИ-филиала ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина в своем докладе рассказал об оправляемой коммутации конденсаторных батарей. При коммутации конденсаторных батарей возможны значительные перенапряжения и броски тока, что приводит к снижению ресурса выключателей, снижает срок службы конденсаторов, а в ряде случаев выводит их из строя. Для ограничения указанных перенапряжений и бросков тока надо подключать фазы батарей раздельно в нуле напряжения с разбежкой моментов включения не более 1 мс. Наиболее простым и дешевым способом реализации управляемой коммутации конденсаторных батарей с целью снижения перенапряжений и бросков тока является шунтирование контактов выключателя управляемым вакуумным разрядником или тиристорной сборкой и коммутация в нуле напряжения и тока с точностью порядка 0,1 мс.

Вячеслав Мускантиньев, начальник отдела силовых полупроводниковых приборов с полевым управлением ПАО "Электровыпрямитель", г. Саранск, рассказал об основных характеристиках IGBT модулей, выпускаемых в настоящее время ПАО "Электровыпрямитель" для нужд энергетики и электротехники. В настоящее время номенклатура IGBT, производимых предприятием, составляет около 400 различных типов модулей на токи от 50 до 4800 А и напряжение от 600 до 6500 В в 13 конструктивных исполнениях. Накопленный опыт позволил не только разработать и выпускать серийно модули, являющиеся полными аналогами зарубежной продукции, но и в соответствии с задачами потребителей создать новые изделия, не имеющие аналогов. Предприятие производит модули как стандартного исполнения, так и циклостойкие для применения в тяговом приводе транспортных средств.

Максим Майоров, инженер по новой технике отдела разработки приборов IGBT AO "Протон-Электротекс", г. Орел, рассказал о характеристиках и преимуществах модулей IGBT прижимной конструкции (PressPack IGBT), разрабатываемых АО "Протон-Электротекс".

Дмитрий Титушкин, инженер по новой технике отдела разработки биполярных приборов прижимной конструкции IGBT AO "Протон-Электротекс", г. Орел, рассказал о высоковольтных тиристорах с элементами самозащиты от перенапряжения, разрабатываемых на предприятии. В докладе он представил проблемы и преимущества использования интегрированных элементов самозащиты от перенапряжения, рассказал о результатах опробования конструктивно-технологического решения, а также привел основные характеристики разрабатываемого высоковольтного тиристора на средний ток 1600 А и напряжение 6000 В с интегрированными элементами самозащиты.

Лев Владимирский, научный руководитель ОАО "НИИПТ", переставил разработанную в "НИИПТ" систему выбора внешней изоляции ВЛ и электрооборудования ОРУ ПС. Система представляет собой комплекс взаимосвязанных технических решений, методов, процессов, объединенных единой целью и общим алгоритмом, направленных на обеспечение надежной работы внешней изоляции электроустановок (ВЛ и ОРУ ПС) в условиях загрязнения и увлажнения при рабочем напряжении. В докладе в обобщенном виде изложены основные положения, критерии и подходы современной системы выбора внешней изоляции электроустановок, работающих в условиях загрязнения и увлажнение при рабочем напряжении.