Подведены предварительные итоги реализации НИР по цифровой подстанции

12-13 ноября 2018 года в ПАО "МРСК Волги" состоялся Научно-Технический Совет (НТС) на тему: "Переход к цифровым подстанциям", проводимый в рамках реализации научно-исследовательской работы (НИР) "Разработка типовых технических решений по реализации цифровой подстанции 110 кВ".

В его работе приняли участие исполнители научно-исследовательской работы: АО "Национальный инжиниринговый центр энергетики", ООО "ТЕКВЕЛ Разработка", ПАО "ФИЦ", ООО "Прософт-Системы" и ООО "Электроинжиниринг".

В ходе НТС участники обсудили результаты НИР и ее роль в программе НИОКР ПАО "Россети" по тематике "Цифровая подстанция" и национальном проекте Минэнерго России "Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики".

Важной особенностью НТС стала его практическая направленность. Так, большое внимание было уделено разработке типовых технических решений по реализации цифровой подстанции 110 кВ и типового задания па ее проектирование.

Итоги НТС показали, что внедрение цифровых технологий должно быть направлено, прежде всего, на повышение надежности электроснабжения, сокращение объема технического обслуживания и затрат на эксплуатацию. При этом одной из главных задач внедрения цифровых подстанций является оптимизация процесса строительства и закупки электросетевого оборудования, приводящая к снижению операционных и капитальных затрат в целом.

Справочно:

Научно-исследовательская работа "Разработка типовых технических решений по реализации цифровой подстанции 110 кВ".

Заказчик: ПАО "МРСК Волги".

Исполнители: АО "НИЦЭ", ООО "Прософт-Системы", ПАО "ФИЦ", ООО "ТЕКВЕЛ Разработка" и ООО "Электро-Инжиниринг".

Цель работы:

Разработка типовых технических решений для создания цифровой подстанции - электросетевого объекта с интеллектуальной системой контроля и управления, посредством применения современного оборудования и систем, а также использование протоколов передачи данных, определенных стандартом МЭК 61850.

Основные работы, выполняемые в ходе НИР:

Исследование возможных архитектур построения цифровой подстанции.

Разработка альбома типовых технических решений цифровых подстанций 110 кВ для разных архитектур построения цифровой подстанции, включая схемы ИТС, структурно-функциональные схемы, структурные схемы АСУ ТП.

Разработка типовых файлов SSD (System Specification Description) для группы схем ПС 110 кВ.

Исследование особенностей проектирования, приёмки в эксплуатацию и эксплуатации цифровых подстанций.

Разработка типового задания на проектирование цифровой подстанции.

Срок начала работ: Сентябрь 2017 г.

Срок окончания работ: Декабрь 2018 г.