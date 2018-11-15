"Ростелеком" в Вологде представил проекты энергоэффективности для "умных" городов

9 ноября в Вологде "Ростелеком" представил участникам Региональной инвестиционной энергетической конференции проекты по модернизации систем уличного освещения. В мероприятии приняли участие представители органов власти, потенциальных инвесторов и инфраструктурных компаний Северо-Западного округа.

На круглом столе специалисты "Ростелекома" рассказали об энергоэффективных технологиях, которые компания предлагает муниципалитетам, предприятиям и учреждениям, а также об успешном опыте реализации энергосервисных договоров.

Проекты по модернизации наружного освещения в "Ростелекоме" рассматривают как часть программы "Умный город". Это одно из перспективных направлений компании. "Ростелеком" выполняет работы по замене устаревших уличных светильников на энергоэффективные натриевые или светодиодные лампы с функцией диммирования (изменение яркости лампы за счет изменения сетевого напряжения), внедряет автоматизированную систему управления освещением. Интеллектуальные фонари и современные технологии позволяют повышать безопасность на городских улицах и экономить энергоресурсы.

Директор Вологодского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Ганов: "Современная разветвленная оптоволоконная инфраструктура и большой опыт нашей компании в реализации государственных контрактов на территории области и Северо-Запада позволяют нам проводить полномасштабную работу по модернизации систем уличного освещения. "Ростелеком" работает с надежными технологическими партнерами – производителями оборудования и разработчиками программного обеспечения для реализации проектов под ключ. Мы выстраиваем работу таким образом, чтобы заказчик не делал никаких капитальных вложений в проект. Экономический эффект достигается за счет бережного расходования ресурсов, что возмещает нам затраты как инвестору и дает экономию заказчику".