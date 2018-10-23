Специалисты первого участка АО "СЭМ" ведут работу в здании электроснабжения нормальной эксплуатации на втором энергоблоке строящейся ЛАЭС

Оно предназначено для обеспечения электропитанием ключевых объектов блока – здания водоподготовки, здания управления, турбины и реактора.

Внутри здания идет прокладка кабеля и сборка ячеек. Каждая из них будет контролировать работу того или иного оборудования АЭС. При аварии или коротком замыкании все сигналы из здания нормального электроснабжения будут оперативно поступать на пульт управления станции.

Электромонтажники АО "СЭМ" выполнили монтаж секций 10кВ - закладные детали, кабельные проходки - и смонтировали 140 электрических шкафов, выполнили их заземление, монтаж соединительных шин и кабелей. На смонтированное оборудование подано питание по штатной схеме.

В настоящее время продолжается установка трансформаторов 10/0,4 кВ, в ближайшее время планируется монтаж шкафов 0,4кВ. Также специалистам АО "СЭМ" предстоит проложить на втором блоке еще около 2000 км кабельной продукции, чтобы выполнить подачу напряжения на собственные нужды по штатной схеме. Это позволит в следующем году приступить к операции пролива технологических систем на открытый реактор.