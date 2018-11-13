Т Плюс запускает крупнейшую солнечную электростанцию

Председатель Правления ПАО "Т Плюс" Денис Паслер и губернатор Оренбургской области Юрий Берг в ходе торжественной церемонии на западе Оренбургской области дали старт промышленной эксплуатации двух крупных солнечных электростанций. Новые СЭС, построенные в рамках федеральной программы по развитию возобновляемых источников энергии, станут первыми элементами инвестиционной программы Т Плюс в области возобновляемой энергетики "Солнечная система". Совокупная установленная мощность в 105 МВт делает их крупнейшими из построенных в России.

Сорочинская солнечная электростанция (СЭС "Уран") мощностью 60 МВт стала самым мощным объектом фотовольтаики, построенным в России. Станция занимает площадь в 120 гектар. Здесь размещено более 200 тысяч фотоэлементов.

Новосергиевская солнечная электростанция (СЭС "Нептун") мощностью 45 МВт стала вторым по величине таким объектом в России. Ее площадь – 92 гектара, на которых установлено свыше 150 тысяч фотоэлементов.

Станции позволяют "запитать" порядка 10 тысяч частных домохозяйств. Мощности достаточно, чтобы покрыть нагрузку Новосергиевского района и Сорочинского городского округа в полном объеме. В год новые станции будут экономить 40 тысяч тонн условного топлива – это почти 500 цистерн мазута. Основные элементы обеих СЭС – российского производства. Фотоэлементы произведены на заводе ООО "Хевел" в Чувашии.

Старт строительству обоих объектов был дан в феврале 2018 года, первоначально запустить их планировалось в начале 2019 года. Таким образом, пуск осуществлен с опережением графика. Стоимость проектов составила 10 млрд рублей. До 2022 года "Т Плюс" планирует инвестировать в ВИЭ еще 8,5 млрд рублей и вывести на оптовый рынок еще 70 мегаватт "солнечной мощности".