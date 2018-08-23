В пресс-центре "Парламентской газеты" обсудили законопроект по развитию микрогенерации

Правительство РФ направило 07.11.2018 г. в Государственную Думу проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации". Законопроект разработан Министерством энергетики России во исполнение планов развития генерирующих объектов на основе ВИЭ с установленной мощностью 15 кВт и нацелен на поддержку малой энергетики.

По этому поводу в пресс-центре "Парламентской газеты" состоялся "круглый стол", в котором приняли участие первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по энергетике Сергей Есяков, заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Андрей Максимов, член Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, первый заместитель председателя правления Ассоциации "ГП и ЭСК", член наблюдательного совета НП "Совет рынка" Елена Фатеева, Министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

В обсуждении также приняли участие представители журнала "Вести в электроэнергетике".

Появление законопроекта по микрогенерации депутат С. Есяков объяснил перспективами развития малой энергетики в России. Под данный тренд создаётся необходимая законодательная база. Уже разработаны законопроекты, регулирующие развитие малой генерации, в том числе на ВИЭ. Есть пакет документов, регулирующих взаимоотношения на розничном энергетическом рынке. А вот нормативной базы в части регуляции отношений между производителями и потребителями электроэнергии на уровне микрогенерации не было, хотя хозяйства и домохозяйства, производящие электроэнергию на микроустановках и способные передавать излишки в сеть, есть, и их должно становиться больше.

Документ носит рамочный характер – в нём даются определения, понятия и механизмы развития микрогенерации, – однако он вызвал значительный интерес у большого круга собственников, и со временем число интересантов будет расти. В соответствии с законопроектом, Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации обязаны покупать у микропроизводителей электроэнергию без дополнительных условий и договоров.

Представитель Минэнерго А. Максимов подчеркнул: основная задача закона – дать сектору микрогенерации развиваться. Децентрализация энергетики является мировым трендом. В нашей стране эти процессы идут медленно, но потенциал развития очень высок, и его нужно стимулировать.

Данный закон очень актуален для районов, где плотность населения низка, и тянуть в отдельные посёлки электрические сети – крайне дорогое удовольствие, считает сенатор А. Широков. Например, на Камчатке есть посёлок, где проживает всего 5 человек. Сюда проложена многокилометровая ЛЭП, а уровень энергопотребления крайне низкий. Для таких вот посёлков микрогенерация – самый надёжный и экономически оправданный выход.

С большим оптимизмом встретил появление законопроекта Министр энергетики Московской области Л. Неганов. Он убеждён, что с помощью данного закона можно будет решить многие проблемы, которые беспокоят жителей области (прежде всего, речь о высокой стоимости энерготарифов).

Кроме того, реализация данного закона позволит создать розничный рынок в классическом его понимании: владелец энергоустановки может не выдавать излишки в централизованную сеть, а продать их соседу на локальном уровне. Это будет дешевле и выгоднее для обеих сторон: из тарифа исключается часть сетевой составляющей и прослойка посредников в виде сбытовой компании. Главной опасностью при доработке и реализации закона могут стать излишние барьеры и ограничения, риск появления которых вполне вероятен, отметил Л. Неганов.

Сдержанно оценила законопроект представитель Ассоциации Гарантирующих поставщиков Елена Фатеева. Она обратила внимание на минусы и риски, которые несёт с собой закон: увеличится объём перекрёстного субсидирования, вырастут расходы сбытовых компаний, что безусловно отразится на состоянии энергорынка. К возможным рискам нужно относиться крайне внимательно и взвешенно, считает Е. Фатеева.

С учётом большого интереса к законопроекту "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации", предполагается широкое общественное обсуждение документа. По словам С. Есякова, первое чтение законопроекта в Госдуме может состояться уже в конце текущего года.