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Персоны

Замминистра энергетики РФ Кравченко покинул пост по собственному желанию

Замминистра энергетики РФ Кравченко покинул пост по собственному желанию

15 ноября 2018, 15:54
Рубрика: Персоны
Метки: МИНЭНЕРГО

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Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко покинул пост, написав заявление по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Он написал заявление по собственному желанию", — сообщили в министерстве.

Кравченко курировал вопросы развития электроэнергетики.

А именно, он занимался нормативно-правовым регулированием сферы электроэнергетики, а также вопросами теплоснабжения в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, курировал вопросы ценовой, в том числе тарифной, политики, снижения издержек в энергетике, экологической политики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. На должность заместителя Минэнерго РФ был назначен в 2013 году. До этого в 2012-2013 годах он был председателем правления регулятора энергорынков ассоциации "НП Совет рынка".

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