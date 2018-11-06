Завершён капитальный ремонт гидроагрегата №3 ГЭС "Наглу" в Афганистане

Специалисты ООО "Интер РАО – Инжиниринг" завершили капитальный ремонт гидроагрегата №3 ГЭС "Наглу" мощностью 25 МВт в Афганистане. После подготовки и оформления всех необходимых документов, энергоблок будет введён в промышленную эксплуатацию. Таким образом, "Интер РАО – Инжиниринг" завершит проект в Афганистане по реконструкции двух гидроагрегатов ГЭС "Наглу".

В ходе капитального ремонта отремонтированы и заменены элементы турбины, генератора, дискового затвора, а также осуществлена центровка гидроагрегата. После завершения пуско-наладочных работ проведено комплексное опробование. За это время гидроагрегат был синхронизирован с энергосистемой Афганистана и проработал под нагрузкой 72 часа. Замечаний к работе оборудования не выявлено: предпусковые испытания гидроагрегата подтвердили качество произведённых ремонтных работ.

В 2015 году ООО "Интер РАО – Инжиниринг" подписало контракт с Национальной энергетической компанией Исламской Республики Афганистан (Da Afghanistan Breshna Sherkat) на выполнение реконструкции гидроагрегата №1 ГЭС "Наглу" и капитального ремонта гидроагрегата №3 с поставкой и установкой запасных частей. В марте 2018 года была завершена реконструкция гидроагрегата №1 и в настоящее время он находится в промышленной эксплуатации.

"Реализация данного проекта позволила компании усилить компетенции в области гидроэнергетического строительства, - отметил генеральный директор ООО "Интер РАО – Инжиниринг" Юрий ШАРОВ. - Комплекс проведённых работ по ремонту и реконструкции гидроагрегатов обеспечит дальнейшую надёжную эксплуатацию оборудования гидростанции".

ГЭС "Наглу", расположенная на реке Кабул в 40 км от столицы Афганистана, была построена силами советских специалистов и введена в эксплуатацию в 1967 г. Она является самой мощной электростанцией в Афганистане – суммарная мощность четырех гидроагрегатов составляет 100 МВт.