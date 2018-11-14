Завод "Энергокабель" получил сертификат соответствия на кабели марки FROSTLINE

По результатам проведенных испытаний и измерений прошла обязательную сертификацию такая продукция АО "Завод "Энергокабель", как кабели силовые, не распространяющие горение, в холодостойком исполнении – включая огнестойкие, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, в том числе герметизированные водоблокирующими элементами, на напряжение переменного тока 0,66 кВ, 1 кВ и 3 кВ, выпускаемые по ТУ 16.К121-027-2013.

Температура прокладки кабелей без подогрева составляет до – 40 градусов Цельсия – поэтому торговая марка холодостойких кабелей получила название FROSTLINE.

Кабели марки FROSTLINE в полной мере соответствуют Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).