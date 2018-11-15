97 кировских медучреждений смогут пользоваться телемедицинскими технологиями с помощью "Ростелекома"

В 2018 году "Ростелеком" построил 500 километров оптики для 97 учреждений здравоохранения Кировской области. Созданная инфраструктура станет основой для развития телемедицины в регионе и повысит качество оказания медицинских услуг. Врачи смогут дистанционно консультировать пациентов, вести электронные истории болезни, оперативно обмениваться информацией, использовать общие базы данных и проводить онлайн-консилиумы.

До этого года большинство лечебных учреждений выходили в интернет с помощью медного кабеля, что ограничивало возможности медицинского персонала при работе в сети. Теперь скорость передачи данных во всех больницах и поликлиниках региона составит от 10 Мбит/с.

"Оптика сделает медицинские услуги доступнее: пациенты из отдаленных сел и деревень смогут получать консультации профильных специалистов онлайн, не выезжая в города или районные центры. На основе построенных для лечебно-профилактических учреждений линий связи цифровые сервисы смогут подключить местные предприятия и организации и, конечно, жители. В этом году благодаря строительству сети для больниц оптика впервые пришла в 40 населенных пунктов области", – рассказал директор Кировского филиала ПАО "Ростелеком" Евгений Валов.

В декабре 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил перед правительством задачу подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны. В рамках федеральной программы "Ростелеком" приступил к строительству сетей связи для медицинских организаций. В 2017 году компания построила оптику до 66 больниц в Кировской области.