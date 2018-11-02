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Производство

Алюминиевая Ассоциация инициирует создание в России современных литейных центров

Алюминиевая Ассоциация инициирует создание в России современных литейных центров

16 ноября 2018, 17:02
Рубрика: Производство
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ
Отрасль: Металлургия 

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Развитие литейного производства является важным этапом развития индустриального сектора. Литая продукция из алюминия широко применяется практически во всех отраслях промышленности, включая автомобилестроение, авиацию, судостроение, сельхозтехнику, энергетику, строительство и товары народного потребления. Так, текущая потребность автопрома в алюминии составляет 254 тыс. тонн в год при выпуске 1,8 млн шт. автомобилей в 2018 году. По прогнозу экспертов, к 2025 году рынок автомобилей достигнет 2,6 млн. шт., что значительно увеличит долю алюминия в автомобилестроении. Такие цифры прозвучали в ходе I Всероссийской конференции "Импортозамещение и развитие экспорта литых изделий из алюминиевых сплавов", организованной Алюминиевой Ассоциацией совместно с Российской Ассоциацией Литейщиков.

В работе конференции приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, крупнейших отечественных автопроизводителей, ведущих научно-образовательных и исследовательских центров, промышленных компаний, отраслевых объединений, производителей литейного оборудования, инжиниринговых компаний и др.

На конференции были обсуждены отраслевые вопросы литейного производства, такие, как модернизация оборудования и техперевооружение предприятий, необходимость подготовки квалифицированных кадров, совершенствование нормативных документов. Создание современных центров литья из алюминия позволит прийти к единому знаменателю в работе, выработав консолидированную позицию рынка согласно потребностям отраслей и компаний и направить усилия на развитие литейного производства страны. В России на долю импорта приходится более половины литой продукции – около 300 тыс. тонн полуфабрикатов или 20% от объема внутреннего спроса. При этом производство литых заготовок внутри страны продолжает сокращаться.

В рамках конференции состоялись тематические круглые столы, где участники мероприятия могли обсудить наиболее острые проблемы. В ходе дискуссии было констатировано, что проблема литейного производства носит комплексный характер, для решения которой нужен системный межотраслевой подход. Среди наиболее острых вопросов – отсутствие современного оборудования и технологий литья, низкая операционная эффективность, низкая загрузка мощностей, слабые компетенции продаж, нехватка полной линейки опытного обученного персонала.

"Важно понимать, что наличие свободных мощностей при текущем техническом оснащении предприятий – не гарантия развития литейного производства. Необходимо выработать консолидированную позицию по отрасли, разработав дорожную карту на основе материалов и предложений, прозвучавших на конференции. В ней нужно учесть развитие литейных специальностей в ВУЗах, подготовку инженерных кадров. Требуется уделить внимание обновлению и модернизации оборудования и технологий литья на действующих производствах. Принятые меры позволят не только увеличить потребление алюминия внутри страны, но и смогут развить экспорт литых изделий для автомобильной промышленности и других отраслей", - отметил Председатель Ассоциации Валентин Трищенко.

Компания: Алюминиевая Ассоциация

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