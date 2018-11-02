Алюминиевая Ассоциация инициирует создание в России современных литейных центров

Развитие литейного производства является важным этапом развития индустриального сектора. Литая продукция из алюминия широко применяется практически во всех отраслях промышленности, включая автомобилестроение, авиацию, судостроение, сельхозтехнику, энергетику, строительство и товары народного потребления. Так, текущая потребность автопрома в алюминии составляет 254 тыс. тонн в год при выпуске 1,8 млн шт. автомобилей в 2018 году. По прогнозу экспертов, к 2025 году рынок автомобилей достигнет 2,6 млн. шт., что значительно увеличит долю алюминия в автомобилестроении. Такие цифры прозвучали в ходе I Всероссийской конференции "Импортозамещение и развитие экспорта литых изделий из алюминиевых сплавов", организованной Алюминиевой Ассоциацией совместно с Российской Ассоциацией Литейщиков.

В работе конференции приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, крупнейших отечественных автопроизводителей, ведущих научно-образовательных и исследовательских центров, промышленных компаний, отраслевых объединений, производителей литейного оборудования, инжиниринговых компаний и др.

На конференции были обсуждены отраслевые вопросы литейного производства, такие, как модернизация оборудования и техперевооружение предприятий, необходимость подготовки квалифицированных кадров, совершенствование нормативных документов. Создание современных центров литья из алюминия позволит прийти к единому знаменателю в работе, выработав консолидированную позицию рынка согласно потребностям отраслей и компаний и направить усилия на развитие литейного производства страны. В России на долю импорта приходится более половины литой продукции – около 300 тыс. тонн полуфабрикатов или 20% от объема внутреннего спроса. При этом производство литых заготовок внутри страны продолжает сокращаться.

В рамках конференции состоялись тематические круглые столы, где участники мероприятия могли обсудить наиболее острые проблемы. В ходе дискуссии было констатировано, что проблема литейного производства носит комплексный характер, для решения которой нужен системный межотраслевой подход. Среди наиболее острых вопросов – отсутствие современного оборудования и технологий литья, низкая операционная эффективность, низкая загрузка мощностей, слабые компетенции продаж, нехватка полной линейки опытного обученного персонала.

"Важно понимать, что наличие свободных мощностей при текущем техническом оснащении предприятий – не гарантия развития литейного производства. Необходимо выработать консолидированную позицию по отрасли, разработав дорожную карту на основе материалов и предложений, прозвучавших на конференции. В ней нужно учесть развитие литейных специальностей в ВУЗах, подготовку инженерных кадров. Требуется уделить внимание обновлению и модернизации оборудования и технологий литья на действующих производствах. Принятые меры позволят не только увеличить потребление алюминия внутри страны, но и смогут развить экспорт литых изделий для автомобильной промышленности и других отраслей", - отметил Председатель Ассоциации Валентин Трищенко.