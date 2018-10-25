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Мероприятия

"ЭНЕРГО" ГК поздравляет с Днём проектировщика!

ЭНЕРГО ГК поздравляет с Днём проектировщика!

16 ноября 2018, 15:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ГК ЭНЕРГО

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Уважаемые партнёры! Поздравляем Вас с Днём проектировщика!

Этот день не отмечен красным цветом в календаре, но для тех, кто понимает всю важность задач, которые выполняют люди Вашей профессии, этот день - праздничный!

От качества Вашей работы зависит надежность, безопасность, современность и срок эксплуатации объекта. Вы продвигаете прогресс на объекты промышленности, ведь именно вы пускаете в жизнь новые технологии, оборудование и материалы.

Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия и удачи! Блестящих перспективных проектов и успешной их реализации!

Коллектив "ЭНЕРГО" ГК

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Компания: ГК "ЭНЕРГО"

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