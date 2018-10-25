"ЭНЕРГО" ГК поздравляет с Днём проектировщика!

Работает ли импортозамещение в России?
16 ноября 2018, 15:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ГК ЭНЕРГО
Уважаемые партнёры! Поздравляем Вас с Днём проектировщика!
Этот день не отмечен красным цветом в календаре, но для тех, кто понимает всю важность задач, которые выполняют люди Вашей профессии, этот день - праздничный!
От качества Вашей работы зависит надежность, безопасность, современность и срок эксплуатации объекта. Вы продвигаете прогресс на объекты промышленности, ведь именно вы пускаете в жизнь новые технологии, оборудование и материалы.
Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия и удачи! Блестящих перспективных проектов и успешной их реализации!
Коллектив "ЭНЕРГО" ГК