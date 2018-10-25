"ЭНЕРГО" ГК поздравляет с Днём проектировщика!

Уважаемые партнёры! Поздравляем Вас с Днём проектировщика!

Этот день не отмечен красным цветом в календаре, но для тех, кто понимает всю важность задач, которые выполняют люди Вашей профессии, этот день - праздничный!

От качества Вашей работы зависит надежность, безопасность, современность и срок эксплуатации объекта. Вы продвигаете прогресс на объекты промышленности, ведь именно вы пускаете в жизнь новые технологии, оборудование и материалы.

Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия и удачи! Блестящих перспективных проектов и успешной их реализации!

Коллектив "ЭНЕРГО" ГК