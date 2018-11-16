Электропотребление в ОЭС Сибири выросло на 2% с начала 2018 года

С начала 2018 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 170 млрд 730,3 млн кВт•ч, что на 2,0% больше показателя января-октября 2017 года. По оперативным данным филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири" (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединённой энергосистеме (ОЭС) Сибири за октябрь 2018 года составило 17 млрд 429,1 млн кВт•ч, что на 1,6% меньше объема потребления за октябрь 2017 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Сибири складываются из показателей энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей.

В октябре 2018 года электростанции ОЭС Сибири выработали 17 млрд 284,6 млн кВт•ч, что на 2,0% меньше, чем в октябре 2017 года. При этом суммарная выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий составила 7 млрд 961,2 млн кВт•ч, что на 15,0% меньше, чем в октябре 2017 года. Выработка гидроэлектростанций (ГЭС) составила 9 млрд 318,2 млн кВт•ч, что на 12,7% больше выработки в октябре 2017 года.

Максимум потребления мощности в октябре 2018 года составил 25 934,4 МВт, что ниже максимума потребления мощности, зафиксированного в октябре 2017 года на 0,5%.

Снижение потребления электроэнергии и мощности в ОЭС Сибири связано с более высокой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой наружного воздуха. В октябре 2018 года ее значение составило 4,4 °С, что на 3,2 °С выше, чем в октябре прошлого года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за десять месяцев 2018 года составила 166 млрд 416,5 млн кВт•ч, что на 0,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение десяти месяцев 2018 года несли ГЭС, выработка которых составила 85 млрд 067,8 млн кВт•ч, что на 7,3% больше, чем в январе-октябре 2017 года. Выработка ТЭС и электростанции промышленных предприятий за тот же период составила 81 млрд 287,1 млн кВт•ч (на 5,3% меньше, чем за десять месяцев 2017 года).