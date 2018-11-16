ФСК ЕЭС получила паспорт готовности к отопительному сезону 2018/2019 годов

Соответствующий приказ подписан Минэнерго России. Документ подтверждает полную готовность ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") к осенне-зимний периоду 2018/2019 гг. (ОЗП) во всех 77 регионах присутствия. За 10 месяцев 2018 года удельная аварийность в сетях компании снизилась на 16% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

В 2018 году ФСК ЕЭС направила на финансирование ремонтной кампании, в том числе на подготовку к ОЗП, порядка 13 млрд руб. Отремонтированы 46 силовых трансформаторов, 1,8 тыс. выключателей и 10,3 тыс. фаз разъединителей, расчищены 56,5 тыс. гектаров трасс линий электропередачи, заменены более 87 тыс. изоляторов. Усилен контроль на воздушных линиях, подверженных интенсивному гололедообразованию, в том числе выполнено 203 пробные плавки гололеда.

Проведены учения, включая совместные с подразделениями МЧС и региональными органами власти. На случай возможных аварийно-восстановительных работ в постоянную готовность приведено более 10 тыс. специалистов и около 6 тыс. единиц спецтехники. Аварийный резерв компании укомплектован на 100%, включая 584 резервных источника энергоснабжения совокупной мощностью 173 МВт.

Дополнительно ФСК ЕЭС проводит в 2018 году федеральные учения, которые проходят в каждом из филиалов. Все мероприятия планируется завершить в декабре. За время учений будет расширено почти 10 тыс. гектаров трасс ЛЭП, работа которых связана с надежным электроснабжением территорий, межрегиональным транзитом, выдачей мощности электростанций.