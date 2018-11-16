Группа компаний "Россети" готова к зиме

Все дочерние структуры группы "Россети" получили паспорта готовности к отопительному сезону 2018/2019 года. Соответствующий приказ подписан Министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и опубликован на сайте ведомства.

Документ подтверждает соблюдение предприятиями "Россетей" требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду и утвержденных приказом Минэнерго России.

"Наши сотрудники работают в режиме 24/7 ежедневно, и летом, и зимой, с одинаковой степенью готовности к любым погодным условиям и природным аномалиям, и доказывают это на деле. Настоящая зима началась уже на большей части территории страны, и наша задача в этом году – пройти максимумы нагрузки еще эффективнее, чем годом ранее. Убежден, этому будут способствовать высокая готовность персонала, техническая оснащенность и единая система управления электросетевым комплексом, позволяющая незамедлительно реагировать на любой инцидент на наших объектах", - прокомментировал получение паспорта готовности генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

В рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок в электросетевых компаниях группы "Россети" был выполнен комплекс мероприятий, который обеспечит потребителей надежным и бесперебойным энергоснабжением.

К работе в осенне-зимний период готовы 49 376 энергетиков в составе 9 892 бригад, из них мобильных – 583. Для ликвидации последствий погодных явлений и технологических нарушений могут быть задействованы свыше 23 000 единиц техники. В распоряжении специалистов группы "Россети" - 5 333 резервных источников снабжения электрической энергией, которые готовы к использованию во время аварийно-восстановительных работ. На 100% укомплектован аварийный запас.

В рамках подготовки к ОЗП проведен капитальный ремонт оборудования. В физическом выражении по основным номенклатурам работ годовой план технического обслуживания и ремонта выполнен на 113%, в т.ч. расчистка трасс воздушных линий – 144 842 га (106%), ремонт воздушных линий 0,4 кВ и выше – 187 276 км (104%), ремонт трансформаторных подстанций – 37 888 шт. (104%).

Особое внимание в этом году было уделено учениям производственного персонала. Всего проведено 156 учений, включая масштабные учения на территории Республики Дагестан с участием 15 дочерних предприятий "Россетей" и учения в Центральном Федеральном округе под руководством Федерального штаба совместно с МЧС России по отработке ситуаций, связанных с угрозой нарушения электроснабжения в условия низких температур наружного воздуха.

Стоит напомнить, что, несмотря на готовность к прохождению ОЗП, по поручению генерального директора холдинга Павла Ливинского энергетики продолжают проводить дополнительные учения и тренировки в отдельных субъектах России, где существуют повышенные риски аномальных погодных явлений. В настоящее время учения проходят в 26 субъектах. Мероприятия продлятся до 22 декабря. Всего в них задействовано свыше 13 000 специалистов в составе почти 1 700 бригад. Привлечено более 3 000 единиц спецтехники.