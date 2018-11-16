К Эльгинскому угольному месторождению проложат новый железнодорожный путь

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленный после корректировки проект строительства подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому угольному месторождению. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. Новый путь пройдет по двум субъектам Российской Федерации: Амурской области и Республике Саха (Якутия). Планируется, что в первый год его эксплуатации объем грузоперевозок достигнет 1 млн т в год, во второй – 6,9 млн т, на пятом году грузонапряженность возрастет до 43,4 млн т в год.

Эльгинское месторождение, расположенное в юго-восточной части Якутии в 300 км от Байкало-Амурской магистрали, – крупнейшее в России месторождение коксующегося угля, запасы которого составляют около 2,2 млрд т.

Строительство подъездного железнодорожного пути длиной 334,448 км ведется от разъезда Улак, расположенного в 13 км от станции Верхнезейск, до грузовой станции Эльга, которая строится для обслуживания Эльгинского угольного комплекса. Здесь будет производиться бункерная погрузка угольного концентрата и формирование угольных маршрутов.

Строительство железнодорожной дороги Улак-Эльга пройдет в шесть этапов, на каждом из них будут вводиться в эксплуатацию отдельные участки пути.

В рамках реализации проекта на пути протяженностью 334,448 км будут построены все необходимые служебно-технические и бытовые здания и сооружения.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена также прокладка подъездных автодорог от существующих путей сообщения к крупным объектам на строящейся железнодорожной линии. Кроме того, на трассе построят 23 моста длиной более 100 м, 34 средних моста и 17 малых.

Расчетный период эксплуатации нового подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому угольному месторождению составляет 50 лет.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет собственных средств ООО "Эльгауголь".

РЖД-Партнер