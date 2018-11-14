"Ленэнерго" и предприниматели обсудили актуальные вопросы в области техприсоединения к электрическим сетям

15 ноября в рамках Всемирной недели предпринимательства состоялся круглый стол "Инновации в технологическом строительстве. Влияние законодательных инициатив на доступность электросетевой инфраструктуры", организованный общественной организацией "Опора России".

В ходе мероприятия и.о. заместителя генерального директора по технологическому присоединению "Ленэнерго" Павел Дьяков рассказал о ключевых достижениях электросетевой компании в совершенствовании процедуры технологического присоединения, дальнейших шагах к упрощению процесса, а также законодательных изменениях в данной отрасли.

Специалисты и предприниматели обсудили распространенную проблему отсутствия инженерных коридоров для подведения электрических сетей к объектам заявителей в частном секторе Ленинградской области.

"Это одновременно проблема энергетиков и заявителей, решение которой позволит снизить количество просрочек по договорам техприсоединения до минимума. Выходом видится установление публичных сервитутов, однако изменения в действующем законодательстве введены в сентябре 2018, требуется наработка практики применения. "Ленэнерго" активно участвует в ее продвижении", – отметил Павел Дьяков.

Кроме того, энергетики призвали предпринимателей ответственно относиться к величине заявленной мощности.

"После введения льготы на присоединение до 150 кВт многие бизнесмены решили брать "максимум", ведь цена отличаться не будет. В результате возникает огромный объем незадействованной мощности, которую потребитель или его предприятие попросту не использует. Строятся гигаватты мощности, а потребление остается неизменным. При этом трансформаторные подстанции полностью не загружены, но подключить новых потребителей нельзя", – добавил Павел Дьяков.

Он посоветовал бизнесменам при планировании своего бизнеса обращаться к интерактивной карте энергоисточников Петербурга и Ленинградской области. На ней зафиксированы все источники питания 35–110 кВ в городе и области. Каждая подстанция снабжена описанием, в котором содержится необходимая информация о возможном технологическом присоединении.

Справочно:

В рамках реформ "Ленэнерго" автоматизировало информационные системы, что позволило увеличить скорость обработки заявок и повысить качество контроля за сроками подготовки документов от момента подачи заявки до заключения договора. Усилен контроль выполнения работ, организован переход на исполнение льготных договоров техприсоединения преимущественно хозяйственным способом. В части строительства электросетей на планируемые объемы технологического присоединения с привлечением подрядных организаций внедрена практика заключения "рамочных" договоров и предусмотрена возможность заключения договоров подряда "под ключ". Оптимизирована процедура получения разрешений на проведение земляных работ.