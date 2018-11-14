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Модернизация

На Нововоронежской АЭС-2 началаcь проверка готовности энергоблока №2 к этапу физического пуска

На Нововоронежской АЭС-2 началаcь проверка готовности энергоблока №2 к этапу физического пуска

16 ноября 2018, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСАТОМ, АЭС
Отрасль: Атомная промышленность 

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14 ноября 2018 года на Нововоронежской АЭС-2 началась проверка готовности инновационного энергоблока №2 поколения "3+" к началу этапа физического пуска. Проверку проводит комиссия эксплуатирующей организации – Концерна "Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом").

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров прокомментировал: "К настоящему времени основные пуско-наладочные работы на энергоблоке №2 уже завершены. По итогам проверки будет составлен акт, с учётом опыта уже пущенных энергоблоков Нововоронежской и Ленинградской АЭС".

Председатель комиссии - заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по эксплуатационной готовности новых АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" Александр Кацман отметил: "Команда экспертов работает на всех предпусковых объектах, наша задача – убедиться в готовности к физическому пуску нового энергоблока по трём направлениям: оборудование, документация и персонал".

Проверка готовности энергоблока №2 к этапу физического пуска завершится 20 ноября. Далее акт и план мероприятий по итогам работы комиссии за подписью генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Андрея Петрова будет направлен в Ростехнадзор. Ожидается, что в декабре 2018 года Ростехнадзор начнет проверку готовности реакторной установки энергоблока к физическому пуску.

Компания: Госкорпорация "Росатом"

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