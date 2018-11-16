ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2018 г. по МСФО

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее – ПАО "ФСК ЕЭС", ФСК ЕЭС, ФСК или "Компания", тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний ПАО "Россети", являющаяся оператором Единой национальной электрической сети ("ЕНЭС") России, публикует сокращенные консолидированные промежуточные финансовые результаты (не прошедшие аудиторскую проверку) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года.

Отчетность приведена в отношении ПАО "ФСК ЕЭС" и его дочерних обществ (далее – "Группа Компаний", "Группа").

Основные итоги:

Финансовые показатели,

млрд. руб. за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2017* за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2018 Изменение г/г Выручка 160,1 174,4 8,9% Скорр. EBITDA(1) 102,3 101,7 -0,6% Прибыль за период 52,5 58,0 10,5% Общий совокупный доход 49,9 69,4 39,1%

(1) Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности, убытков от восстановления контроля над дочерним обществом (только для 9 месяцев 2017г.), изменения резерва по судебным искам и с учетом финансовых доходов.

* показатели с учетом ретроспективной корректировки в условиях действующей Учетной политики

Операционные показатели(2):

Операционные показатели за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2017 за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2018 Изменение г/г Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС потребителям услуг,

млрд. кВтч 405,14 411,68 1,6% Трансформаторная мощность(3), ГВА 336,5 347,3 3,2% Протяженность линий электропередачи(3), тыс. км 140,9 143,6 1,9% Количество подстанций (ЕНЭС)(3) 940 947 0,7%

(2) ПАО "ФСК ЕЭС"

(3) С учетом арендованных ЛЭП и ПС

Изменение учетной политики

Начиная с 1 января 2018 года, Группа изменила учетную политику и отражает величину основных средств по фактическим затратам за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения вместо учета по переоцененной стоимости.

Руководство ФСК ЕЭС полагает, что смена модели учета основных средств предоставит пользователям отчетности более уместную и надежную информацию о финансовом положении и результатах деятельности Группы, поскольку данная модель принята предприятиями Группы "РОССЕТИ", а также широко используется другими предприятиями электроэнергетики и крупными зарубежными электросетевыми компаниями.

Эффект от изменения сравнительных данных приведен в Примечании 3 к отчетности.

Финансовые результаты за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2018

Выручка Группы составила 174,4 млрд. руб., в том числе:

- выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 158,8 млрд. руб., что на 12,6% (17,8 млрд. руб.) выше показателя прошлого года, в том числе, за счет:

роста доходов от компенсации потерь в связи с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2017 № 810, которым были внесены изменения в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг;

роста выручки по передаче электроэнергии вследствие роста тарифа с 01.07.2017 и 01.07.2018 на 5,5% в обоих случаях.

- выручка за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами ПАО "ФСК ЕЭС" составила 4,6 млрд. руб., снижение по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 51,6% (на 4,9 млрд. руб.). Снижение выручки связано с изменением процента завершенности работ на разных этапах строительных проектов;

- выручка от продажи электроэнергии составила 8,2 млрд. руб., рост на 54,7% (на 2,9 млрд. руб.) объясняется главным образом увеличением объемов реализации электроэнергии дочерним обществом ФСК ЕЭС;

- выручка за услуги по технологическому присоединению составила 0,1 млрд. руб., снижение выручки на 1,7 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей.

Операционные расходы(4)

Рост операционных расходов на 28,2 млрд. руб. или 34,8% обусловлен главным образом:

ростом расходов на покупную электроэнергию для производственных нужд – рост на 13,3 млрд. руб. (+93,0%) в связи с вступлением в силу с 01.08.2017 постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2017 № 810, предусматривающего приобретение ФСК ЕЭС на ОРЭМ полных фактических потерь и отмену механизма компенсации стоимости нагрузочных потерь в рамках договоров оказания услуг по передаче электрической энергии. При этом величина выручки ПАО "ФСК ЕЭС" также соразмерно выросла вследствие включения указанных расходов в стоимость услуг по передаче электрической энергии;

увеличением налога на имущество на 2,9 млрд. руб. (+35,4%) в силу поэтапной отмены льготы по налогу на имущество и отменой льготы на движимое имущество;

увеличением амортизации на 2,4 млрд. руб. (+10,2%);

увеличением расходов на технологическое топливо на 1,8 млрд. руб. (+42,9%);

(4) без учета затрат на работы, выполняемые в рамках генподрядных контрактов ДО ФСК ЕЭС

Снижение скорректированной EBITDA на 0,6 млрд. руб. связано, главным образом, со снижением процентных доходов.

За 9 месяцев 2018 года прибыль Группы составила 58,0 млрд. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 5,5 млрд. руб. (+10,5%). Общий совокупный доход также увеличился (+39,1%) и составил 69,4 млрд. руб.

Увеличение прибыли на 5,5 млрд. руб. (10,5%) произошло за счет следующих основных факторов:

Отсутствие убытков от восстановления контроля над дочерним обществом в размере 12,3 млрд. руб., признанных в сопоставимом периоде;

Снижение процентных расходов и налога на прибыль на 3,4 млрд. руб.;

Рост амортизации на 2,4 млрд. руб. в результате ввода в эксплуатацию в 2017 году и за 9 месяцев 2018 года объектов в соответствии с графиком реализации инвестиционной программы;

Рост резервов по сомнительными долгам на 4,1 млрд. руб.;

Снижение выручки по технологическому присоединению в соответствии с графиком исполнения договоров на 1,7 млрд. руб.;

Снижение скорр. EBITDA на 0,6 млрд. руб.

Выборочные статьи баланса

(млрд. руб.) 30 сентября

2018 г. 31 декабря 2017 г.* Изменение, % АКТИВЫ Внеоборотные активы 1 099,7 1 078,3 2,0% Оборотные активы 108,8 104,2 4,4% Итого активы 1 208,5 1 182,5 2,2% КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Долгосрочные обязательства 285,5 293,5 (2,7)% Краткосрочные обязательства 72,6 88,7 (18,2)% Итого обязательства 358,1 382,2 (6,3)% Капитал акционеров ПАО "ФСК ЕЭС" 850,7 800,8 6,2% Доля неконтролирующих акционеров (0,3) (0,5) (40,0%) Итого капитал 850,4 800,3 6,3% Итого капитал и обязательства 1 208,5 1 182,5 2,2%

* показатели с учетом ретроспективной корректировки в условиях действующей Учетной политики

Совокупные активы Группы ФСК ЕЭС за 9 месяцев 2018 года выросли по сравнению с показателем на конец 2017 года на 26,0 млрд. руб. (+2,2%) и составили 1 208,5 млрд. руб.

Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 099,7 млрд. руб., оборотных активов – 108,8 млрд. руб.

Обязательства Группы ФСК ЕЭС на конец отчетного периода по сравнению с началом года сократились на 6,3% и составили 358,1 млрд. руб.

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность ПАО "ФСК ЕЭС" по МСФО за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке:

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/