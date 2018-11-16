ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2018 г. по МСФО

Работает ли импортозамещение в России?
16 ноября 2018, 14:39
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее – ПАО "ФСК ЕЭС", ФСК ЕЭС, ФСК или "Компания", тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний ПАО "Россети", являющаяся оператором Единой национальной электрической сети ("ЕНЭС") России, публикует сокращенные консолидированные промежуточные финансовые результаты (не прошедшие аудиторскую проверку) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года.
Отчетность приведена в отношении ПАО "ФСК ЕЭС" и его дочерних обществ (далее – "Группа Компаний", "Группа").
Основные итоги:
|
Финансовые показатели,
|
за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2017*
|
за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2018
|
Изменение г/г
|
Выручка
|
160,1
|
174,4
|
8,9%
|
Скорр. EBITDA(1)
|
102,3
|
101,7
|
-0,6%
|
Прибыль за период
|
52,5
|
58,0
|
10,5%
|
Общий совокупный доход
|
49,9
|
69,4
|
39,1%
(1) Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности, убытков от восстановления контроля над дочерним обществом (только для 9 месяцев 2017г.), изменения резерва по судебным искам и с учетом финансовых доходов.
* показатели с учетом ретроспективной корректировки в условиях действующей Учетной политики
Операционные показатели(2):
|
Операционные показатели
|
за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2017
|
за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2018
|
Изменение г/г
|
Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС потребителям услуг,
|
405,14
|
411,68
|
1,6%
|
Трансформаторная мощность(3), ГВА
|
336,5
|
347,3
|
3,2%
|
Протяженность линий электропередачи(3), тыс. км
|
140,9
|
143,6
|
1,9%
|
Количество подстанций (ЕНЭС)(3)
|
940
|
947
|
0,7%
(2) ПАО "ФСК ЕЭС"
(3) С учетом арендованных ЛЭП и ПС
Изменение учетной политики
Начиная с 1 января 2018 года, Группа изменила учетную политику и отражает величину основных средств по фактическим затратам за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения вместо учета по переоцененной стоимости.
Руководство ФСК ЕЭС полагает, что смена модели учета основных средств предоставит пользователям отчетности более уместную и надежную информацию о финансовом положении и результатах деятельности Группы, поскольку данная модель принята предприятиями Группы "РОССЕТИ", а также широко используется другими предприятиями электроэнергетики и крупными зарубежными электросетевыми компаниями.
Эффект от изменения сравнительных данных приведен в Примечании 3 к отчетности.
Финансовые результаты за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2018
Выручка Группы составила 174,4 млрд. руб., в том числе:
- выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 158,8 млрд. руб., что на 12,6% (17,8 млрд. руб.) выше показателя прошлого года, в том числе, за счет:
- выручка за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами ПАО "ФСК ЕЭС" составила 4,6 млрд. руб., снижение по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 51,6% (на 4,9 млрд. руб.). Снижение выручки связано с изменением процента завершенности работ на разных этапах строительных проектов;
- выручка от продажи электроэнергии составила 8,2 млрд. руб., рост на 54,7% (на 2,9 млрд. руб.) объясняется главным образом увеличением объемов реализации электроэнергии дочерним обществом ФСК ЕЭС;
- выручка за услуги по технологическому присоединению составила 0,1 млрд. руб., снижение выручки на 1,7 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей.
Операционные расходы(4)
Рост операционных расходов на 28,2 млрд. руб. или 34,8% обусловлен главным образом:
(4) без учета затрат на работы, выполняемые в рамках генподрядных контрактов ДО ФСК ЕЭС
Снижение скорректированной EBITDA на 0,6 млрд. руб. связано, главным образом, со снижением процентных доходов.
За 9 месяцев 2018 года прибыль Группы составила 58,0 млрд. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 5,5 млрд. руб. (+10,5%). Общий совокупный доход также увеличился (+39,1%) и составил 69,4 млрд. руб.
Увеличение прибыли на 5,5 млрд. руб. (10,5%) произошло за счет следующих основных факторов:
Выборочные статьи баланса
|
(млрд. руб.)
|
30 сентября
|
31 декабря 2017 г.*
|
Изменение, %
|
АКТИВЫ
|
|
|
|
Внеоборотные активы
|
1 099,7
|
1 078,3
|
2,0%
|
Оборотные активы
|
108,8
|
104,2
|
4,4%
|
Итого активы
|
1 208,5
|
1 182,5
|
2,2%
|
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
Долгосрочные обязательства
|
285,5
|
293,5
|
(2,7)%
|
Краткосрочные обязательства
|
72,6
|
88,7
|
(18,2)%
|
Итого обязательства
|
358,1
|
382,2
|
(6,3)%
|
Капитал акционеров ПАО "ФСК ЕЭС"
|
850,7
|
800,8
|
6,2%
|
Доля неконтролирующих акционеров
|
(0,3)
|
(0,5)
|
(40,0%)
|
Итого капитал
|
850,4
|
800,3
|
6,3%
|
Итого капитал и обязательства
|
1 208,5
|
1 182,5
|
2,2%
* показатели с учетом ретроспективной корректировки в условиях действующей Учетной политики
Совокупные активы Группы ФСК ЕЭС за 9 месяцев 2018 года выросли по сравнению с показателем на конец 2017 года на 26,0 млрд. руб. (+2,2%) и составили 1 208,5 млрд. руб.
Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 099,7 млрд. руб., оборотных активов – 108,8 млрд. руб.
Обязательства Группы ФСК ЕЭС на конец отчетного периода по сравнению с началом года сократились на 6,3% и составили 358,1 млрд. руб.
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность ПАО "ФСК ЕЭС" по МСФО за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке:
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/