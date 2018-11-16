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Модернизация

ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2018 г. по МСФО

ПАО ФСК ЕЭС объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2018 г. по МСФО

16 ноября 2018, 14:39
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее – ПАО "ФСК ЕЭС", ФСК ЕЭС, ФСК или "Компания", тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний ПАО "Россети", являющаяся оператором Единой национальной электрической сети ("ЕНЭС") России, публикует сокращенные консолидированные промежуточные финансовые результаты (не прошедшие аудиторскую проверку) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года.

Отчетность приведена в отношении ПАО "ФСК ЕЭС" и его дочерних обществ (далее – "Группа Компаний", "Группа").

Основные итоги:

Финансовые показатели,
млрд. руб.

за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2017*

за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2018

Изменение г/г

Выручка

160,1

174,4

8,9%

Скорр. EBITDA(1)

102,3

101,7

-0,6%

Прибыль за период 

52,5

58,0

10,5%

Общий совокупный доход

49,9

69,4

39,1%

(1) Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности, убытков от восстановления контроля над дочерним обществом (только для 9 месяцев 2017г.), изменения резерва по судебным искам и с учетом финансовых доходов.
* показатели с учетом ретроспективной корректировки в условиях действующей Учетной политики

Операционные показатели(2):

Операционные показатели

за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2017

за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2018

Изменение г/г

Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС потребителям услуг,
млрд. кВтч

405,14

411,68

1,6%

Трансформаторная мощность(3), ГВА

336,5

347,3

3,2%

Протяженность линий электропередачи(3), тыс. км

140,9

143,6

1,9%

Количество подстанций (ЕНЭС)(3)

940

947

0,7%

(2) ПАО "ФСК ЕЭС"
(3) С учетом арендованных ЛЭП и ПС

 

 

Изменение учетной политики

Начиная с 1 января 2018 года, Группа изменила учетную политику и отражает величину основных средств по фактическим затратам за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения вместо учета по переоцененной стоимости.
Руководство ФСК ЕЭС полагает, что смена модели учета основных средств предоставит пользователям отчетности более уместную и надежную информацию о финансовом положении и результатах деятельности Группы, поскольку данная модель принята предприятиями Группы "РОССЕТИ", а также широко используется другими предприятиями электроэнергетики и крупными зарубежными электросетевыми компаниями.
Эффект от изменения сравнительных данных приведен в Примечании 3 к отчетности.

Финансовые результаты за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2018

Выручка Группы составила 174,4 млрд. руб., в том числе:
- выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 158,8 млрд. руб., что на 12,6% (17,8 млрд. руб.) выше показателя прошлого года, в том числе, за счет:

  • роста доходов от компенсации потерь в связи с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2017 № 810, которым были внесены изменения в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг;
  • роста выручки по передаче электроэнергии вследствие роста тарифа с 01.07.2017 и 01.07.2018 на 5,5% в обоих случаях.

- выручка за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами ПАО "ФСК ЕЭС" составила 4,6 млрд. руб., снижение по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 51,6%  (на 4,9 млрд. руб.). Снижение выручки связано с изменением процента завершенности работ на разных этапах строительных проектов;
- выручка от продажи электроэнергии составила 8,2 млрд. руб., рост на 54,7% (на 2,9 млрд. руб.) объясняется главным образом увеличением объемов реализации электроэнергии дочерним обществом ФСК ЕЭС;
- выручка за услуги по технологическому присоединению составила 0,1 млрд. руб., снижение выручки на 1,7 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей.

Операционные расходы(4)

Рост операционных расходов на 28,2 млрд. руб. или 34,8% обусловлен главным образом:

  • ростом расходов на покупную электроэнергию для производственных нужд – рост на 13,3 млрд. руб. (+93,0%)  в связи с вступлением в силу с 01.08.2017 постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2017 № 810, предусматривающего приобретение ФСК ЕЭС на ОРЭМ полных фактических потерь и отмену механизма компенсации стоимости нагрузочных потерь в рамках договоров оказания услуг по передаче электрической энергии. При этом величина выручки ПАО "ФСК ЕЭС" также соразмерно выросла вследствие включения указанных расходов в стоимость услуг по передаче электрической энергии;
  • увеличением налога на имущество на 2,9 млрд. руб. (+35,4%) в силу поэтапной отмены льготы по налогу на имущество и отменой льготы на движимое имущество;
  • увеличением амортизации на 2,4 млрд. руб. (+10,2%);
  • увеличением расходов на технологическое топливо на 1,8 млрд. руб. (+42,9%);

 (4) без учета затрат на работы, выполняемые в рамках генподрядных контрактов ДО ФСК ЕЭС

Снижение скорректированной EBITDA на 0,6 млрд. руб. связано, главным образом, со снижением процентных доходов.

За 9 месяцев 2018 года прибыль Группы составила 58,0 млрд. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 5,5 млрд. руб. (+10,5%). Общий совокупный доход также увеличился (+39,1%) и составил 69,4 млрд. руб.

Увеличение прибыли на 5,5 млрд. руб. (10,5%) произошло за счет следующих основных факторов:

  • Отсутствие убытков от восстановления контроля над дочерним обществом в размере 12,3 млрд. руб., признанных в сопоставимом периоде;
  • Снижение процентных расходов и налога на прибыль на 3,4 млрд. руб.;
  • Рост амортизации на 2,4  млрд. руб. в результате ввода в эксплуатацию в 2017 году и за 9 месяцев 2018 года объектов в соответствии с графиком реализации инвестиционной программы; 
  • Рост резервов по сомнительными долгам на 4,1 млрд. руб.;
  • Снижение выручки по технологическому присоединению в соответствии с графиком исполнения договоров на 1,7 млрд. руб.;
  • Снижение скорр. EBITDA на 0,6  млрд. руб.

 

Выборочные статьи баланса

(млрд. руб.)

30 сентября
2018 г.

31 декабря 2017 г.*

Изменение, %

АКТИВЫ

 

 

 

Внеоборотные активы

1 099,7

1 078,3

2,0%

Оборотные активы

108,8

104,2

4,4%

Итого активы

1 208,5

1 182,5

2,2%

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

Долгосрочные обязательства

285,5

293,5

(2,7)%

Краткосрочные обязательства

72,6

88,7

(18,2)%

Итого обязательства

358,1

382,2

(6,3)%

Капитал акционеров ПАО "ФСК ЕЭС"

850,7

800,8

6,2%

Доля неконтролирующих акционеров

(0,3)

(0,5)

(40,0%)

Итого капитал

850,4

800,3

6,3%

Итого капитал и обязательства

1 208,5

1 182,5

2,2%

* показатели с учетом ретроспективной корректировки в условиях действующей Учетной политики

Совокупные активы Группы ФСК ЕЭС за 9 месяцев 2018 года выросли по сравнению с показателем на конец 2017 года на 26,0 млрд. руб. (+2,2%) и составили 1 208,5 млрд. руб.
Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 099,7 млрд. руб., оборотных активов – 108,8 млрд. руб.

Обязательства Группы ФСК ЕЭС на конец отчетного периода по сравнению с началом года  сократились на 6,3% и составили  358,1 млрд. руб.

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность ПАО "ФСК ЕЭС" по МСФО за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке:
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/

Компания:

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